Royal Enfield Continental GT Umbau 75 PS in argentinisches Karbon gegossen

40 Kilo weniger und 30 PS mehr. Mit diesen Eckdaten ist der Umbau einer Continental GT 650 von den argentinischen Customizern von STG Track zur Genüge beschrieben. Der Weg dahin, das ist die Geschichte. Und die fängt jetzt an.

Von 650 auf 865 Kubik

Das Ziel von STG mit diesem Umbau ist, ein potentes Motorrad für Bergrennen auf die Sportreifen zu stellen. "Sport" und der 650er-Twin von Royal Enfield passen in der Serie aber nicht so recht zusammen. Jedoch liegt dem Motor einiges an Potenzial inne. Das haben die Spezialisten von S&S Cycle erkannt und bieten ein komplettes Tuning Paket für die Enfields an. Der Hubraum wächst mittels neuer Kolben und Zylinder auf 865 Kubik, die Zylinderköpfe werden auf Durchzug getrimmt, eine scharfe Nockenwelle steuert die Gaswechsel, offene Luftfilter und Mapping mischen mehr Brennbares an. Eigenbaukrümmer und ein angepasster S&S-Dämpfer lassen freies Ausatmen zu. Ergebnis: 74 PS und 80 Nm Drehmoment, denen der Serientwin mit 47 PS und 51,5 Nm nichts entgegnen kann.

Fahrwerk von Yamaha

Wer den Eingriff in den Motor schon als umfassend bewertet, bekommt mit dem umfangreichen Umbau des Fahrwerks noch eins obendrauf: Die Gabel nebst Bremsanlage und Felge einer Yamaha R1 RN 19 oder RN22 kommen in den Lenkkopf. Das Heck führt die angepasste Schwinge einer Yamaha R6 – ebenfalls inklusive Bremsen, Federbein und Felge der Yamaha. Die Schwinge ist auf ein direkt angelenktes Federbein umgebaut.

Karosse in Karbon

Damit STG 40 Kilo Gewicht von der GT abziehen kann, setzen die Mannen auf Karbon: Frontfender, Lampenverkleidung, Kühlerblenden und das Storzheck mit den Nummerntafeln sind aus Kohlefaser laminiert. Ergänzt wird das Karbon von Aluminium für allerlei Bauteile wie Lenker, Hebel und Fußrasten. Der bleibt original und ist mit dem Oberteil eines VF-750-Tanks neugestaltet.

Umfrage 1772 Mal abgestimmt Karbon oder Carbon Karbon Carbon mehr lesen

Fazit

Motortuning, neues Fahrwerk und eine Diät sind die Hauptmerkmale der STG-GT. Über 70 PS holt der aufgebohrte Motor raus und die radikale Karbon-Diät drückt das Gewicht der Royal Enfield Continental GT um gut 40 Kilogramm. So geschehen bei STG Tracker in Buenos Aires. Bueno!