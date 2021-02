SWM Six Days 500 ab März 2021 Sie ist wieder da – mit Euro 5

2019 rollte die SWM Six Days 440 noch mit ihrem luftgekühlten Euro 4-Einzylinder zu den Händlern, 2020 setzte sie dann aus. Der Importeur wollte mit der ersten Charge erst einmal gucken, ob Nachfrage besteht, für das A2-taugliche Motorrad. Und ja, Interessenten gibt es genug, weshalb nun die Nachfolgerin SWM Six Days 500 mit dem Euro 5-tauglichen Motor anrollt und weiter dem bewährten Rezept folgt: Motor aus China, Style aus Italien.

Luftgekühlter Euro 5-Eintopf

Die Zielgruppe, die die SWM Six Days ins Visier nimmt, beschrieb MOTORRAD-Redakteur Thorsten Dentges im MOTORRAD-Katalog 2020 treffend mit: "Junge Hipster und A2-Führerschein-Neulinge, die auf den Retro-Charme der relativ leichten (rund 150 Kilo) und leicht zu beherrschenden Eintöpfe stehen. Faltenbälge an der Gabel, Lampenmaske und zwei hochgelegte Schalldämpfer unter der klassisch gerippten Sitzbank verleihen der SWM Six Days eine gewisse Coolness." Das traf auf die 440er zu und das ändert sich auch für die 500er nicht.

Die SWM Six Days 500 übernimmt den luftgekühlten 445 cm³-Einzylinder der Vorgängerin, der nun aber Euro 5-konform anrollt. Dafür musste er etwas an Leistung einbüßen: Statt 30 PS bei 7.000/min stehen jetzt 27 PS bei 6.000/min an. Und auch beim Drehmoment gibt’s Abstriche: Statt ehemals 36 Nm bei 5.500/min drückt der Eintopf jetzt 33 Nm bei 4.750/min.

SWM Six Days 500 für 5.499 Euro

Gibt’s etwas mehr? Ja, ab dem Marktstart Mitte März 2021 rollt die SWM Six Days 500 in einer neuen Farbe an – und zwar in Grün. Zur Jahreshälfte soll dann auch noch eine graue Variante in den Handel kommen. Preis inklusive Nebenkosten: 5.499 Euro.

Fazit

Nach einem Jahr Pause kommt die SWM Six Days mit neuem Namen und altem Motor wieder auf den deutschen Markt und folgt weiterhin dem Rezept: Motor aus China, Style aus Italien.