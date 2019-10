Triumph Thruxton RS (2020) Ankündigungsvideo bestätigt neues Modell

Triumph hat ein kurzes Teaservideo zur neuen Thruxton RS veröffentlicht. Am 5. November folgt die offizielle Präsentation des neuen Modells.

Triumph hat in einem zehnsekündigen Video erste Informationen zu einer neuen Thruxton RS preisgegeben. Besonders reichhaltig an Infos ist es allerdings nicht. Abgesehen vom Schriftzug „Thruxton RS“ gibt es im Video nicht wirklich viel vom neuen Bike zu sehen. Immerhin ist nun aber bekannt, dass eine neue Thruxton RS im kommenden Jahr an den Start gehen wird.

Zudem verrät das Video, wann die Präsentation des neuen Modells stattfindet: Am 5. November um 8:30 Uhr wird das Motorrad im Rahmen der EICMA 2019 in Mailand während des Pressetages präsentiert.