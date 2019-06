Triumph muss weltweit 14.473 Motorräder vom Typ Thruxton in die Werkstätten zurückrufen, um mögliche Schäden am Kabelbaum zu überprüfen. Wurde an der Thruxton die Zubehörhalbschale „Café Racer“ montiert, so werden dabei die Kabel für Licht und Blinker durch zwei Bohrungen geführt. Diese sind wohl mit einer Kabeldurchführung mit zu kleinen Durchmesser ausgeführt, so dass hier die Kabel beschädigt werden können. Triumph überprüft diese Kabeldurchführungen und ersetzt sie gegebenenfalls durch größere.

Nur ein Drittel tragen tatsächlich eine Verkleidung

In Deutschland sind von diesem Rückruf rund 1.300 Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum April 2016 bis April 2019 betroffen. Triumph ruft vorsorglich alle Thruxton-Modelle aus diesem Zeitraum zurück, auch die, die ab Werk nicht mit der Halbschale ausgerüstet wurden. Bei unverkleideten Maschinen wird dies vom Händler dokumentiert. Bei verkleideten Maschinen dauert der Umbau knapp zwei Stunden. Nur rund ein Drittel der Modelle sind tatsächlich mit der Halbschale ausgerüstet.

Die Besitzer betroffener Motorräder werden demnächst angeschrieben und mit ihrem Motorrad in die Werkstatt gebeten.