Wottan Rebbe 125 Stadt-Scrambler aus Spanien

Kopieren können nicht nur chinesische Hersteller. Auch in Europa gilt womöglich bald der Grundsatz, eine Kopie sei ein Kompliment. Ganz so dreist wie manch eine Marke aus Fernost praktiziert das der Hersteller aus Valencia zwar nicht, doch auf den ersten Blick erinnert die Wottan Rebbe 125 stark an die Husqvarna Svartpilen 125.

Ähnlichkeiten Rebbe 125 und Svartpilen 125

Das mag vor allem an der schwarz-weißen oder auch komplett schwarzen Lackierung mit den neongelben Linien liegen. Und an der sehr flachen Sitzbank in Wildlederoptik. Auch am Schutzblech über dem Hinterrad. Sowie am runden LED-Scheinwerfer.

Unterschiede

Im Cockpit allerdings dann der Bruch: Die Wottan Rebbe 125 kommt mit einem viereckigen, modernen TFT-Bildschirm. Mit Bluetooth-Konnektivität. Und wo die Husqvarna ihren Gitterohrrahmen zur Schau stellt, lässt sich der Stahlrohrrahmen der Wottan nur erahnen. Optisch macht der City-Scrambler von Husqvarna auch wegen der Stollenreifen mehr her, doch da könnte es sein, dass die Straßenreifen der Rebbe 125 dem Fahrzeugkonzept dienlicher sind.

13,5 statt 15 PS

Wie die Svartpilen kommt die Wottan Rebbe 125 als Leichtkraftrad mit einem flüssigkeitsgekühlten Einzylinder mit rund 125 Kubik Hubraum. Ihre 13,5 PS reizen die Leistungsgrenze von 15 PS – im Gegensatz zur Svartpilen – nicht voll aus. Doch wo bei der Husqvarna 12 Nm Drehmoment bei 7.500/min anliegen, könnte die Wottan mit den angegebenen 11 Nm bei 8.000/min noch mithalten.

Wottan Rebbe niedriger als Husky

Auf die 17-Zoll-Räder sind Reifen in den Dimensionen 110/70 vorn sowie 140/70 hinten aufgezogen. In den Benzintank passen 14,5 Liter Kraftstoff, womit die Wottan Rebbe 125 laut Hersteller über 350 Kilometer weit kommen soll. Auf die Waage bringt sie 155 Kilogramm. Eine Sitzhöhe gibt Wottan für die Rebbe nicht an. Aber bei einer Gesamthöhe von 810 mm sollte sie locker bei unter 800 mm liegen und damit wesentlich niedriger als bei der Husky (835 mm).

CBS Serie, ABS gegen Aufpreis

Fahrwerksseitig ist an der Wottan Rebbe 125 eine konventionelle Teleskopgabel sowie ein Federbein verbaut – beides nicht einstellbar. Vorne verzögert ein Vierkolben-Bremssattel mit einer 300er-Scheibe, hinten wird eine 240er-Disc von einem Einkolbensattel in die Zange genommen. Im Gegensatz zur Svartpilen 125 kommt die Wottan Rebbe 125 nicht mit ABS – zumindest nicht serienmäßig. Sie erfüllt die Leichtkraftrad-Mindeststandards mit einem kombinierten Bremssystem (CBS). CBS hilft allerdings nur, die Bremskraft besser auf beide Räder zu verteilen, weil per Handbremse sowohl vorne als auch hinten gebremst wird. Im Gegensatz zum ABS verhindert CBS nicht das Überbremsen beziehungsweise Blockieren eines Rads. Umso erfreulicher, dass die Rebbe gegen 240 Euro Aufpreis mit ABS ab Werk orderbar ist.

Die Svartpilen 125 kostet um die 5.200 Euro, die Wottan Rebbe 125 wird in Spanien für 2.950 Euro angeboten (3.190 Euro mit ABS). Bisher sieht es nicht so aus, als ob die Rebbe 125 auch in Deutschland auf den Markt kommen soll.

Fazit

Die Wottan Rebbe 125 ist ein Fun-Bike in Scrambler-Optik, das vor allem junge Menschen ansprechen dürfte und Retro-Fans, die über die B196-Regelung ihren Autoführerschein um die 125er-Fahrerlaubnis aufwerten. Soweit wir wissen, sind Motorräder der Marke Wottan aktuell aber nur in Spanien, Italien und Portugal sowie auf Malta und Zypern erhältlich. Und in der Schweiz.