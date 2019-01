Präsentationen der MotoGP-Teams für die Saison 2019

Bereits am 18. Januar hatte Ducati als erster Hersteller die Präsentation für die neue MotoGP abgehalten. Neben dem neuen Fahrer Danilo Petrucci, der Jorge Lorenzo ablöst, wurde auch das neue Bike für 2019 vorgestellt. In den kommenden Wochen werden auch die anderen MotoGP-Teams nachziehen. Bereits 23. Januar wird Repsol Honda den Start in die neue Saison einläuten. Weitere Teams werden danach folgen. Den Beginn macht wie bereits erwähnt Ducati. Die weiteren Team-Präsentationen werden nach und nach in diesem Artikel ergänzt.

Ducati legt vor Ducati stellte sein diesjähriges MotoGP-Team unter beeindruckender Kulisse vor. Verstärkte Partnerschaften sollen für den weiteren Erfolg sorgen. Imposant. Anders kann man den Cube, das Forschungszentrum von Phillip Morris im schweizerischen Neuchâtel (Neuenburg) am Ufer des Neuenburgersees mit den malerisch verschneiten Alpen im Hintergrund, nicht beschreiben. Hier treffen Landschaft, Baukunst und Hightech aufeinander, eine passendere Kulisse für die Vorstellung des MotoGP-Teams, das der größte Tabakkonzern der Welt seit über 15 Jahren unterstützt, hätte man kaum finden können. Mission Winnow. Das überall prangende neue Logo, erweckt zunächst den Eindruck, es sei das Motto des Ducati-Werksteams für diese Saison: Win now, gewinne jetzt, gewinne die Weltmeisterschaft! Genau das müsste ihre Mission sein, wo sie in der letzten Zeit auf vielen Strecken das beste Motorrad im GP-Feld hatten.

Neben Andrea Dovizioso startet in der Saison 2019 Danilo Petrucci als zweiter Pilot des Ducati-Werksteams. Aber Mission Winnow bezieht sich nicht auf Ducati, es ist ein neues Forschungsprojekt von Phillip Morris. Winnow ist ein englisches Verb, das für unterscheiden steht, in der Landwirtschaft hat es die Bedeutung: die Spreu vom Weizen trennen. Dieses Projekt soll für eine bessere Zukunft sorgen, für eine rauchfreie Welt durch Produkte des technologischen Fortschritts. Forschungsleiter Miroslaw Zielinski nannte zwar keine konkreten Produkte, umschrieb ihr Ziel aber folgendermaßen: „Durch die Forschung in der Technologie wollen wir dahin kommen, dass die Leute von der Zigarette wegkommen. Noch mehr geht es uns aber darum, dass die Welt unsere Firma nicht wie bisher, sondern als einen Technologiekonzern mit einem Forschungszentrum auf höchstem Niveau wahrnimmt.“ Und dafür ist das MotoGP-Team von Ducati genau der richtige Partner. „Die Entschlossenheit des Teams, sich bei jedem Rennen wieder und wieder zu verbessern und die technologischen Grenzen weiter zu verschieben, veranschaulicht Mission Winnow am allerbesten.“

Bevor die neuen MotoGP-Bikes entschleiert wurden, hatten die Gäste viel Zeit, durch die Gänge des Cubes zu schlendern. Dabei fiel auf, dass die dort ausgestellte gesamte Ducati-Palette eifrig von den in großer Zahl angereisten Herren in weißen Hemden mit Audi-Sport-Logo bestaunt wurde. Und als die Desmosedici GP19 endlich in ihrer neuen Kriegsbemalung dastand, war auf ihr auch das Audi-Sport-Logo gleich über dem Logo der Mission Winnow zu sehen. „Es ist das klare Bekenntnis unseres Mutterkonzerns zu unserer Marke und zu unserem Motorsport-Engagement“, so Ducati-CEO Claudio Domenicali. Der Ducati-Chef stellte auch klar: „Dass Ducati bei den immer höheren Ansprüchen der MotoGP mit den Giganten der Motorrad-Branche mithalten kann, liegt daran, dass wir verlässliche Partner haben. Das habe ich bereits erkannt, als ich bei Ducati Corse anfing. Das ist seither stetig gewachsen, und es ist heute wichtiger als je zuvor.“

Optisch hat sich die Ducati im Vergleich zur Vorsaison ziemlich verändert. Die Motorräder selbst ernteten aber den meisten Applaus. Nun wieder ganz in glänzendem, leuchtendem Rot, erinnern sie an die Ära mit Casey Stoner. „Das ist sicherlich nicht unbeabsichtigt“, schmunzelte Teamchef Paolo Ciabatti. Doch wirklich neu ist bei Ducati die Orientierung. Hatten sie mit Jorge Lorenzo und Andrea Dovizioso in den letzten beiden Jahren noch zwei Fahrer, die sich gegeneinander abschotteten und wo jeder für sich entwickelte, setzt Ducati mit Danilo Petrucci ganz darauf, dass dieser absolute Transparenz gegenüber Andrea Dovizioso pflegt. Dadurch sollen ihre Stärken gebündelt, die Entwicklung noch schneller vorangetrieben und der Kampf um den WM-Titel noch effizienter ausgetragen werden. Bei so viel neuer Stärke, das versprachen die Fahrer, Techniker und Manager, würden schon in zwei Wochen in Sepang richtig die Funken fliegen.

Interview mit Ducati-Rennsport-Chef Gigi Dall'igna Wie sehen Sie die Position von Ducati in der MotoGP? Wir haben uns in den letzten vier Jahren stetig weiterentwickelt, sowohl von der technischen als auch von der sportlichen Seite her. Im letzten Jahr waren wir sehr konkurrenzfähig, auf einigen unserer traditionell starken Strecken gar die Protagonisten. Dazu sind wir auf Strecken, wo wir früher Probleme hatten, konkurrenzfähig geworden. Wir haben uns bei der Zahl der Siege gegenüber dem Jahr zuvor gesteigert, und wir haben mit mehr Fahrern gewonnen als zuvor. Und auch die Fahrer, die nicht gewonnen haben, haben insgesamt stärkere Resultate erreicht als früher.