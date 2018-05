Ob das fehlende Vertrauen in die eigene Maschine berechtigt ist, lest ihr hier.

Die Triumph Thruxton R begann am 1. Juli 2016 ihren Dauertest in der Redaktion. Unüblich: Nicht der Hersteller, beziehungsweise der Importeur, stellte die Maschine, sondern die Redaktion MOTORRAD ging selbst shoppen. Nicht weil uns das so viel Spaß machen würde, nein, Triumph wollte „nach schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit“ im ersten Modelljahr kein Motorrad für einen Dauertest zur Verfügung stellen.

Und was sagt der ehemalige BMW-Mann Helmut Dähne (Foto) zur Thruxton? Es wird seinem früheren Brötchengeber in München nicht gefallen: „Für mich das schönste Retro-Design unter den aktuellen Maschinen.“

Naja, Michael hat diese Hürde genommen. Eine höhere war die Sitzbank, die sich anfühlt, als würde Polsterung fehlen. Die Folgen waren auch lange nach dem Absteigen am Ende der ersten 300-km-Etappe in Regensburg noch zu spüren.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass auf einen entsprechenden Leseraufruf zu diesem Thema praktisch keine Rückläufe kamen. Insofern darf man wohl tatsächlich davon ausgehen, dass es sich, wie von Triumph vermerkt, um eine Ausnahme handelt. Eine unter dem Anlasser liegende Wasserablaufbohrung, deren Durchmesser im Laufe der Produktion reduziert wurde, scheint wohl nicht die Ursache zu sein. Derzeit jedenfalls wird das Motorgehäuse in Hinckley untersucht. Doch der Tausch des Gehäuses kam ein wenig dem Öffnen von Pandoras Büchse gleich. Beim Zerlegen befand Triumph neben dem Gehäuse auch einen pittingvernarbten Kipphebel und die erste Riefen zeigenden Zylinder reif für den Austausch. Und wo man gerade dabei war, gab es eine frische Lichtmaschine mit dazu. Beim erst vor knapp 9.000 Kilometer getauschten Generator hatte Motoröl den Weg durch das Kabel bis zum Stecker gefunden. Es folgte eine kurze, intensive Diskussion über Abbruch oder Fortsetzung des Dauertests, die mit dem Entschluss zum Weitermachen endete. Schließlich verblieben wesentliche Innereien weiter im Motor, und die Peripherie sollte ja auch ihre Kondition über die 50.000 Kilometer zeigen.

Und so sammelte die Triumph Thruxton R weiter Dauertest-Kilometer und hin und wieder einen Tadel wegen rubbelnder Bremsen. Bis, ja bis sich bei Kilometerstand 17.736 wieder ein Eintrag wegen Ölnebels am Motorgehäuse fand. Es schien wie eine längst besiegt geglaubte Krankheit, die sich wieder zurückmeldete. Dass die Kupplung in kaltem Zustand mit leichtem Rupfen auf sich aufmerksam machte, interessierte da nur noch am Rande. Triumph sah keine andere Möglichkeit, den Ölverlust zu stoppen, als das Motorgehäuse zu tauschen.

Ab da sammelte die Triumph Thruxton R wieder ebenso fleißig Kilometer wie begeisterte Einträge über ­ihren Motor und das quicklebendige Fahrverhalten. Allerdings auch die ersten kritischen Notizen zum störenden Leerweg am Handbremshebel, der sich auch durch penibles Entlüften nicht in den Griff bekommen ließ. Außerdem schien die Zweipersonen-Sitzbank Ermüdungserscheinungen zu zeigen, ihr Komfort stieß bei längeren Etappen nicht nur auf Begeisterung. „Soll der Sitzkomfort auch Vintage sein, oder ist die Bank bereits durchgesessen?“, fragte sich Service-Mann Thorsten Dentges bei Kilometerstand 10.040. Um aber gleich hinterherzuschieben: „Nice on the road.“

Zunächst zeigte sich unterhalb des Anlassers ein leichter Ölfilm am Motorgehäuse der Triumph Thruxton R. Weil seine Herkunft nicht genau lokalisierbar und der Ölnebel nur gering war, hieß die Devise weiterfahren und beobachten. Kurz darauf stiegen beim Fahren nacheinander die Anzeigen im Cockpit und schließlich die gesamte Elektronik aus, und die Triumph blieb bei Kilometerstand 8.830 stehen. Die Fehlersuche in der Werkstatt ergab kein greifbares Ergebnis. Weil die Thruxton aber zwischenzeitlich lief und ohnehin in der Werkstatt war, bekam sie ein neues Mapping und breitere Distanzbuchsen fürs Vorderrad. Weil bei ihr das Vorderrad nicht sauber ausdistanziert war und die rechte Bremsscheibe haarscharf am Bremssattel vorbeidrehte. Eine zweckmäßige, technisch eher bescheidene Lösung. Kurz darauf zwang erneut der Ausfall der Elektrik zum unfreiwilligen Stopp. Diesmal wurde die Werkstatt fündig. Diagnose: durchgebrannte Wicklung der Lichtmaschine, Tausch auf Kulanz. Damit lief der Brit-Twin wieder anstandslos. Leider aber auch nach wie vor etwas Öl aus dem Gehäuse im Bereich des Anlassers. Nachdem der Tausch des Anlasser-O-Rings keine Besserung brachte, versuchte die Werkstatt, das Gehäuse äußerlich abzudichten. Das war vorerst die letzte Ölung fürs Motorgehäuse. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits 9.400 Kilometer zu Buche.

Die gemäßigt sportliche Sitzposition stresste niemanden und schien erfreulicherweise auch niemanden von längeren Touren abzuschrecken. Und die Restreichweitenanzeige entpuppte sich dazu als ziemlich genau. Tester Sven Loll ließ mit sechs Kilometern verbleibender Reichweite auf der Uhr 13,8 Liter in den 14,5 Liter fassenden Tank gluckern. Der Verbrauch der Triumph Thruxton R pendelte sich übrigens bei 5,8 Litern ein. Jedenfalls waren die ersten 8.000 Kilometer in nicht einmal einem Vierteljahr abgespult. Ein Rückruf, bei dem das Benzinpumpenkabel getauscht wurde, das war’s vor dem Jahreswechsel. Eine echte Winterpause bekam die hübsche Britin aber nicht. Bereits Ende Januar war sie wieder unterwegs und sammelte Kilometer, ehe sich erstmals der Defektteufel meldete.

Anfang Juli 2016 war es denn auch so weit. Fuhrparkchef Tobias Wassermann schraubte der Triumph Thruxton R das Nummernschild ans kesse Heck. Nach absolvierter Einfahrprozedur ging’s auf den Prüfstand – der bescheinigte 94 PS und ­eine imposante Drehmomentkurve – und dann ab in den MOTORRAD-Dauertest über 50.000 Kilometer.

Es war ein Einstand nach Maß. Bereits bei ihrem ersten Auftritt eroberte die Triumph Thruxton R die Herzen im Sturm mit dieser hinreißenden Mischung aus ebenso stimmiger wie schnörkelloser Retro-Optik. Dazu dieser Twin. Er stellt seine Kühlrippen demonstrativ zur Schau, als sei er der lebende Gegenentwurf zu all den wassergekühlten Hochleistungstriebwerken. Ist dennoch kräftig, kultiviert, dazu dieser samtige Bass in der Stimme. Und dann fuhr das Ding auch noch richtig gut. Das musste ein Erfolg werden. Und damit logischerweise Mitglied in unserem Dauertest-Fuhrpark.

Hier der Sachverhalt noch einmal in Kürze: Für den ersten Ölverlust wurde der O-Ring am Anlasserflansch verdächtigt und getauscht. Doch das Tropfen blieb, das Öl drückte offenbar direkt durchs Motorgehäuse. Die feuchte Stelle befindet sich direkt bei einer Ablaufbohrung eines Stegs des Gehäuses (siehe Bild links). Wie das Öl an dieser Stelle ins Freie kommt, ist kaum nachvollziehbar, denn zum einen befinden sich sowohl Steg als auch die Bohrung im Freien, zum anderen herrscht innen kein wirklicher Überdruck.

Die Triumph Thruxton R im MOTORRAD-Dauertest litt zuletzt an mysteriösem Ölverlust. Zunächst wurde eine Undichtigkeit am Anlasser-Flansch vermutet und der entsprechende O-Ring ausgetauscht. Kurz darauf gab es aber schon wieder Ölverlust.

Unklar bleibt, warum ausgerechnet die Testmaschine undicht wurde. Möglicherweise kamen hier Fertigungstoleranzen unglücklich zusammen, oder es gab in diesem Bereich einen Lunker im Guss. Falls Leser bei ihrer Triumph ein ähnliches Problem haben, mögen sie sich bitte melden . Die Testmaschine wird zunächst provisorisch mittels eines Gewindeeinsatzes repariert, um den Dauertest ohne großen Zeitverlust fortsetzen zu können. Am Ende der Saison soll entschieden werden, ob das Gehäuse getauscht wird. Triumph stellt klar, dass in solchen Fällen bei Kunden selbstverständlich das Gehäuse auf Garantie getauscht würde.

Überraschend war, dass diese Bohrung bei unserer Dauertest-Triumph Thruxton R größer ausgeführt ist (gut 8 mm) als bei anderen Testfahrzeugen dieser Modellreihe (etwa 6 mm). MOTORRAD hakte daher beim Importeur nach. Nach Rücksprache mit dem Hauptquartier in England gab es dazu nun folgende Antwort: Der Durchmesser der Ablaufbohrung in der laufenden Fertigung wurde geändert, um den Fertigungsprozess zu beschleunigen, denn dadurch wurde ein Werkzeugwechsel eingespart. Neuere Fahrzeuge besitzen also die kleinere Bohrung. Bisher sei es jedoch laut Triumph auch bei früheren Fahrzeugen mit der größeren Bohrung nicht zu Undichtigkeiten gekommen.

Die hübsche Triumph ist aber auch abseits der Reifenfrage ein Diskussionsthema. Wie in einschlägigen Foren diskutiert, läuft bei einigen Maschinen die rechte vordere Bremsscheibe unangenehm dicht am Bremssattel vorbei, kann in Einzelfällen gar schleifen. Davon betroffen ist auch unsere Dauertest-Maschine, wobei hier die Bremsscheibe haarscharf am Sattel vorbei dreht.

Kilometerstand: 1.500, 6/2016

Selten herrschte in der Morgenkonferenz so viel Einigkeit. Es bestand von Anfang an nicht der geringste Zweifel: Eine Thruxton muss in den Dauertest, unbedingt. Und natürlich nicht die schlichtere Basisvariante, es sollte schon die edle Triumph Thruxton R, mit Öhlins-Fahrwerk und hochwertigerer Bremsanlage sein. Testchef Gert Thöle fragte hochoffiziell bei Triumph Deutschland an. Denn üblicherweise stellen die Hersteller oder ihre Importeure die Motorräder für den MOTORRAD-Dauertest zur Verfügung. Leider wurde die Anfrage abschlägig beschieden: Triumph will in Zukunft „nach schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit“ im ersten Modelljahr kein Motorrad für einen Dauertest zur Verfügung stellen. Das kann man eigentlich nur so interpretieren: Das Vertrauen in eigene Produkte ist bei Triumph beschränkt, zumindest bei Neumodellen.

Also ging MOTORRAD den Weg eines jeden normalen Kunden und kaufte kurzerhand ein Exemplar beim Vertragshändler. Und so ziert seit rund drei Wochen eine feuerrote Triumph Thruxton R unseren Dauertest-Fuhrpark und hat in dieser kurzen Zeit bereits 1500 Kilometer zurückgelegt. Das hübsche Ding ist begehrt, obwohl es für längere Touren oder Gepäcktransport nicht gerade prädestiniert ist. Und bislang gab es unter den Piloten nur verblüffte oder grinsende Gesichter, wenn sie von einer Ausfahrt mit ihr zurückkamen. Das liegt zuerst einmal am wunderbar leichtfüßigen Fahrverhalten.

Man hat nicht im Geringsten das Gefühl, auf einer 1200er zu sitzen. Sie lenkt so mühelos ein, fährt so easy ihren Strich, dazu ist der Tank so wunderbar schmal, das wirkt beinahe wie ein Jungbrunnen. Was ein wenig erstaunlich ist, denn an der Gabel haben wir aufgrund der sehr straffen Grundabstimmung die Dämpferventile für Zug- und Druckstufe praktisch vollständig geöffnet, trotzdem arbeitet die Dämpfung beim Drücken im Stand noch sehr satt. Im Fahrbetrieb passt’s aber ganz gut. Und auch die Stereo-Federbeine der Triumph Thruxton R machen einen sehr ordentlichen Job.