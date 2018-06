Yamaha YZF-R1 im 50.000 km-Dauertest

Leseraufruf zum Dauertestabschluss der R1

Bis ein Dauertest-Motorrad 50.000 Kilometer auf dem Tacho hat, dauert es in aller Regel knapp zwei Jahre. Die Yamaha YZF-R1 brauchte für diese Distanz rund drei Jahre. Das ist allerdings nicht untypisch für einen Supersportler – die Ducati 1199 Panigale benötigte ebenfalls ziemlich genau drei Jahre in unserem Dauertest-Fuhrpark um auf 50.000 Kilometer zu kommen.

Lust oder Frust? Was hat bei den Besitzern überwogen? Das möchten wir gern von euch für die Abschlussbilanz wissen. Zuschriften – am besten mit Foto von euch und eurer R1 – bitte an motorrad@motorpresse.de, Betreff: Yamaha R1