Fazit: Relativ wuchtiger Helm in klassischer Form, nicht leicht, trotzdem hoher Tragekomfort Das im Vergleich höhere Gewicht macht sich beim Fahren nur wenig bemerkbar. Gut funktionierende Belüftungen sowie günstige Aerodynamik bei allen Geschwindigkeiten. Stoßdämpfungseigenschaften am Kinnbügel punktuell uneinheitlich.

Negativ: Stoßdämpfungseigenschaften am Kinnbügel punktuell unterschiedlich, erschwerte Helmabnahme nach Unfall, da keine „Notfallwangenpolster“,Belüftungsmechanismus am Kopf und Kinn sind etwas schwer zu finden,Visier wenig kratzfest.

Fazit: Einfacher, günstiger Einstieg in die Klasse der Carbonhelme, gutes Visier, unten relativ offen, einfache Ausstattung (kein Pinlock im Lieferumfang, keine Notfallwangenpolster), einzelne Schwächen in Komfort und Handhabung. Ungünstige aerodynamische u. aeroakustische Eigenschaften. ADAC-Urteil: befriedigend (Note: 2,7)

Negativ: Zu hohe Werte bei den Stoßdämpfungseigenschaften am Kinn (Abwertung), kein Notfallwangenpolster,Belüftung nur am Kinn, Bedienung von Innenseite, sehr einfache Visierrastung, einzelne Schwächen bei Handhabung (z.B. Visierwechsel).

Der ADAC prüfte die Schlagfestigkeit der Helme umfassend an mehreren Stellen, nicht nur an jenen Punkten, die laut der Norm UNECE-R 22.05 zu testen sind. Hintergrund: An den Norm-Schlagpunkten versagt ein Helm fast nie, weil diese bekannten Stellen seitens der Hersteller hinreichend "vorbereitet" werden.

Per Laser definierte Schlagpunkte.

Dem ADAC allerdings ist wichtig, dass Helme überall schützen; deshalb enthält der ADAC-Test auch Schlagprüfungen an anderer Stelle, beispielsweise seitlich am Hinterkopf. Während die beiden "ausreichend" bewerteten Helme "nur" bei ADAC-Schlagpunkten patzten, versagte der Verliererhelm NEXX mehrfach an einem normierten Schlagpunkt am Kinnbügel.

Ansonsten hat der ADAC wenig Unerfreuliches zu berichten. Zum einen, dass die Hersteller bei der Gewichtsangabe gerne schummeln und manche Helme bis zu 150 Gramm schwerer sind als via Aufkleber verkündet. Zum anderen, dass die Tester alle Helme als grundsätzlich zu laut beurteilten.m Mehrfach gemessene 85 dB(A) Schalldruck bei Tempo 100 (bei diesem Krach müsste am Arbeitsplatz ein Gehörschutz getragen werden!) sind schlicht zu viel.

Zu den positiven Erkentnissen: Die Kopfschützer sind durch die Bank gut zu bedienen und zeigen sich (bis auf X-Lite und HJC) regenfest. Beschlagneigung an der Innenseite der Visiere ist dank mitgelieferter oder leicht montierbarer Pinlock-Scheiben kein Thema mehr. Lobenswert: Fünf Modelle besitzen bereits neuartige, rasch herausnehmbare "Notfallwangenpolster", die eine Helmabnahme nach Unfall erheblich erleichtern.