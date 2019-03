Der ist in der Nacht auf den Donnerstag (14.3.2019) abgebrannt und mit ihm alles, was darin gelagert war. Der Brand war gegen 00.15 Uhr ausgebrochen.

Halle und Motorräder sind komplett abgebrannt, verletzt wurde niemand.

Problem beim Laden

Spanische Medien sprachen in ersten Berichten am Vormittag von einer „initialen Explosion“ einer Maschine während des nächtlichen Ladevorgangs, die das Feuer auslöste. Dem widersprach die Dorna in einer ersten Pressemitteilung ganz deutlich. In der betreffenden Nacht war keine der Maschinen an ein Ladegerät angeschlossen. Allerdings räumte die Dorna auch ein, dass neue Technologien auch Risiken mitbringen. Der Brand verursachte nur Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Momentan ermittelt die Polizei die Brandursache.

Nicolas Goubert, Chef der MotoE, erklärte inzwischen in einer Video-Botschaft, es habe am Ende des Ladezyklus an einem Ladegerät eine Fehlfunktion gegeben, worauf ein Feuer ausgebrochen sei. Das konnte nicht gelöscht werden und griff auf den ganzen Pavillon über.