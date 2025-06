Ralf Schneider

Die Zündapp M 50 „Bergsteiger“ ist an allem schuld; sie entzündete meine Motorradleidenschaft in einer hochgradig leidenschaftlichen Lebensphase. Einige Begegnungen mit humorlosen Amtsträgern lenkten diese Leidenschaft von stümperhaften Offroad-Anfängen auf die Straße um, wo sie mit der Fahrdynamik der Motorräder noch weiter an Breite und Intensität gewann. Seither – und das geht jetzt bald 50 Jahre – sammle ich Fahreindrücke und Informationen über Motorräder. Mit einem gewissen Stolz kann ich sagen, dass es im 20. und 21. Jahrhundert kein Jahrzehnt gibt, aus dem ich nicht mindestens ein Motorrad gefahren habe. Und alle, die ganz alten wie die brandaktuellen, offenbaren mir ihren ganz speziellen Charme.