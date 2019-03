Aprilia RSV4 X

Als erstes Serienmotorrad weltweit verbaut die RSV4 X ein Getriebe, bei dem der Leerlauf unter dem ersten Gang liegt und das ebenfalls direkt aus dem MotoGP stammt. Laut den Rennsporttechnikern des Hauses lässt sich mit dem System, das Aprilia ANN (Aprilia No Neutral) nennt, schneller vom ersten in den zweiten Gang schalten, zudem würden Schaltfehler vermieden. Ebenfalls eine Neuheit im Serienbau ist die Bremsanlage von Brembo mit den aus dem vollen gefrästen Bremssätteln GP4-MS. Die T-Drive-Bremsscheiben werden von einer aus dem Vollen gefrästen 19x16-Radialpumpe befehligt.

Enthüllung beim Markentreffen "Aprilia All Stars"

Die Verkleidung besteht aus Carbon, dazu kommen aus dem Vollen gefräste Alu-Komponenten wie der Kupplungshebel oder die vorstellbaren Fußrasten. Die Magnesium-Räder stammen von Marchesini, die Slicks von Pirelli, und in Sachen Lackierung nahm Aprilia deutliche Anleihen bei den Moto-PG-Rennern der beiden Werkspiloten Andrea Iannone und Bradley Smith. Die zehn Exemplare kosten je 39.900 Euro, Vorbestellung ab Mitte April über die Website factoryworks.aprilia.com. Enthüllt wurde die RSV4 X beim Markentreffen "Aprilia All Stars", zu dem am vergangenen Wochenende über 10.000 Aprilia-Fans auf die Rennstrecke in Mugello in der Toskana kamen. Zur ersten Runde auf der Rennstrecke mit der RSV4 X trat standesgemäß der Ex-Champion Max Biaggi an: Mit drei 250er- und zwei Superbike-Titeln ist der 47-jährige Römer Aprilias erfolgreichster Straßenrennfahrer.