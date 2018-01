Mountainbike oder doch schon Motorrad?

Das Gesamtkonzept der Kalk wirkt wie ein überdimensioniertes Mountainbike oder eben wie eine winzige Enduro. Angetrieben wird die Kalk von einem 15 kW starken Elektromotor, der aus einem 2,6 kWh großen Lithium-Ionen-Energiespeicher versorgt wird. Das maximale Drehmoment wird mit 42 Nm an der Kurbelwelle angegeben. Platziert wurde der E-Motor dort, wo konventionell angetriebene Bikes das Getriebe tragen. Die Batterie, die eine maximale Reichweite von bis zu 80 Kilometern liefern soll, sitzt darüber und füllt den Platz bis zur Sitzbank. Die Leistungselektrinik findet ihren Platz davor. Vom Cockpit aus können drei Drive-Modi abgerufen werden. Zudem kann die Bremsleistung des Elektromotors und damit auch die Energierückgewinnung stufenlos reguliert werden. Zudem sind aber auch konventionelle Stopper an Bord. Vierkolbensättel beißen in 220er Scheiben.