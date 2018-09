Can-Am Ryker (2019)

In Europa hat Can-Am aktuell drei Versionen seines Spyder-Dreirads am Start: Sport Cruising, Cruiser Touring und Touring. Die Preise reichen von rund 18.899 bis zu 29.299 Euro. Auch auf anderen Märkten sind die Angebote eher hochpreisig. Entsprechend liegt das Durchschnittsalter der betuchten Käufer bei rund 62 Jahren. Um noch mehr und vor allem jüngere Kunden für das Dreirad-Konzept zu begeistern, wurde jetzt das komplett neu entwickelte Basismodell Ryker aufgelegt, das in den USA schon ab 8.499 Dollar zu haben ist. In Europa soll die Ryker ab Anfang 2019 zu Preisen ab 9.799 Euro zu haben sein.