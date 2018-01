Dafür gibt’s aber in allen Ausführungen ein echtes Schmankerl moderner Motorradtechnik und ein Serienmodell, das so nah am MotoGP-Bike fährt, wie derzeit wahrscheinlich kein zweites.

Ein rundum gutes Gefühl liefert die Panigale V4 auch auf der Piste. Sie fühlt sich einfach rundum klasse an, bietet ein glasklares Feedback und jederzeit mega Grip. Sie lässt sich einfacher fahren als die alten V2-Supersportler, brennt sich aber dennoch als knallhartes Superbike in unsere Gehirnwindungen ein.

MotoGP-Aggregat (links) und Panigale V4-Motor im direkten Vergleich.

Ducati Panigale V4 im Technik-Check

Am 15. November 2017 begann in Borgo Panigale endgültig die neue Zeitrechnung. An diesem Tag startete in den Ducati-Werkshallen die Produktion des V4-Motors.

Er ist der erste Serien-Vierzylinder der Roten und löst künftig in den Superbikes den V2 ab. Eine Revolution. Derzeit werden in Zwei-Mann-Teams rund 20 Motoren täglich montiert.

Bereits 2014, so Motorenentwickler Luca Bandiera, habe man mit dem V4-Projekt begonnen. Und ja, als Basis für den Panigale-V4 diente das 2015er-MotoGP-Triebwerk. Insofern stammt der neue Hoffnungsträger also in direkter Linie von den MotoGP-Raketen ab. Für den Einsatz im Serienmotor war allerdings die komplette Neukonstruktion der Desmodromik nötig. Schließlich soll auch dieses mechanische Kunstwerk nur alle 24 000 Kilometer zur Inspektion müssen.

Weil mit 14:1 irrwitzig hoch verdichtet, trägt jeder Zylinderkopf einen eigenen Klopfsensor. Der 90-Grad-Winkel der Zylinder bürgt für ausgezeichneten Massenausgleich, erspart eine Ausgleichswelle und lässt genug Raum, um im Zylinder-V die Einspritzanlage sowie die ins Motor- gehäuse integrierte Wasserpumpe unter- zubringen. In deren Nachbarschaft sitzt auch ein Zwischenrad, das die Drehrichtung der Kurbelwelle umkehrt. Denn wie beim MotoGP-Motor dreht die Kurbelwelle des Panigale-V4 rückwärts.

Was zum einen den Kreiselkräften der Räder entgegenwirkt und sich dadurch positiv aufs Handling auswirkt, zum anderen auch die Wheelie- und Stoppie-Neigung mindert.

Es ist übrigens der erste Ducati-Motor, der ein horizontal geteiltes Motorgehäuse besitzt. Besonders stolz, so Bandiera, ist man auf die Unterbringung der vier Ölpumpen, die eine zuverlässige Schmierung garantieren. Eine Druckpumpe bringt den Schmierstoff in Umlauf, drei Rücklaufpumpen sorgen für reibungslosen Rücktransport und bis zu 0,5 bar Unterdruck im Kurbelgehäuse, um die Verlustleistung durch Pumpverluste so niedrig wie möglich zu halten.