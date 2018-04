Honda PCX (2018)

Seit der Markteinführung 2010 hat Honda vom 125er Roller PCX über 140.000 Einheiten in Europa verkauft. Mit einer umfangreichen Modellpflege für das Modelljahr 2018 soll die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden.

Front mit neuem Scheinwerfer.

Der aufgefrischte Look des Honda PCX setzt auf organische Formen. Die neue Front wird durch einen LED-Hauptscheinwerfer charakterisiert, am Heck legte die LED-Leuchteneinheit in der Größe zu. Auch Motorabdeckung und Airbox-Einlass wurden designtechnisch überarbeitet; diese sind jetzt zusammen als integrierte Teile gestaltet. Im Cockpit sollen neue Materialien für mehr Wertigkeit sorgen. Zudem wurden die Anzeigen neu sortiert.

Das linke Verkleidungsfach wurde vergrößert und mit einem verlängerten Deckel versehen. Mit der Neugestaltung wurden auch der Fußraum nach vorne verlängert sowie die Sitzhöhe um 4 auf 764 mm erhöht. Der Stauraum unter der Sitzbank legt um einen Liter auf nun insgesamt 28 Liter zu und soll problemlos einen Integralhelm aufnehmen können. Die Bedienungsanleitung und das Bordwerkzeug finden sich jetzt auf der Unterseite des Sitzes.