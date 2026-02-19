Ab 9.999 Euro gibt's diese Enduro mit 112 PS: Neue CFMoto 1000 MT-X

Im Frühjahr 2025 erfolgte die Markteinführung der CFMoto 800 MT-X mit 95 PS starkem Reihenzweizylinder-Motor (EU: 91 PS), und 2026 legt der chinesische KTM-Partner CFMoto da noch eine Schippe obendrauf. Zur EICMA 2025 erschien die neue CFMoto 1000 MT-X, und die kommt im Frühjahr 2026 auch nach Deutschland. Mit ihren Eckdaten samt Kampfpreis wird sie Honda Africa Twin & Co. aufscheuchen.

CFMoto 1000 MT-X mit neuem Zweizylinder-Motor Mit angeblich genau 946 Kubik kommt der wassergekühlte Twin der CFMoto 1000 MT-X auf 112 PS (83 kW) bei 8.500/min sowie auf 105 Nm bei 6.250/min. Insgesamt 8 Ventile mit dohc-Ventiltrieb sind moderner Standard, zudem erwähnenswert ist die elektronische Benzineinspritzung von Bosch sowie das extreme Verdichtungsverhältnis, 13,5:1. Das 6-Gang-Getriebe bekommt ab Werk einen Quickshifter verpasst. Herstellerangabe zur Höchstgeschwindigkeit: 208 km/h. Herausragend ist das geringe Gewicht des neuen Motors, er wiegt angeblich nur 56 Kilogramm.

Leichtes Sport-Enduro-Fahrwerk Insgesamt positioniert die neue CFMoto 1000 MT-X sich als leichte, sportliche Reise-Enduro. Als Trockengewicht nennt CFMoto knapp unter 200 Kilo (199 kg), und fahrbereit mit vollem 22,5-Liter-Benzintank wiegt die 1000 MT-X angeblich 222 Kilogramm. Umso beachtlicher sind die 465 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht, damit ergibt sich viel (Fern-)Reisepotenzial.

Kayaba (KYB) und Pirelli Dabei kommt für die neue CFMoto 1000 MT-X "schwere Qualität" zum Einsatz, etwa die Drahtspeichenräder mit verstärkten Aluminiumfelgen. Konsequent Enduro sind die grob profilierten Reifen (Pirelli Scorpion Rally STR) in diesen Formaten: 90/90 R 21 vorn, 150/70 R 18 hinten. Upside-down-Telegabel und Federbein von Kayaba (KYB) sind voll einstellbar und ermöglichen jeweils bis zu 230 Millimeter Federweg. Damit ergeben sich ebenso "sportliche" 875 Millimeter Sitzhöhe.

Bosch und Brembo Stahlrohr-Rahmen und Aluminium-Hinterradschwinge der CFMoto 1000 MT-X sind konzeptgerecht robust dimensioniert. Nutzerfreundlich ausgerüstet ist sie mit Assistenzsystemen von Bosch: schräglagensensibles ABS und Schlupfregelung, jeweils einstellbar in Verbindung mit 4 Fahrmodi. Und die insgesamt 3 Scheibenbremsen liefert Brembo.

Technische Daten und moderne Ausstattung Gehobene Ausstattung bietet die neue CFMoto 1000 MT-X auch im Cockpit, mit vertikalem Touchscreen (8 Zoll), anscheinend samt Reifenluftdruckanzeigen und Connectivity. USB-Anschlüsse (A+C) sind ebenfalls vorhanden. Windschild und Handhebel sind einstellbar, Handprotektoren und Alu-Motorschutz sind offenbar Grundausstattung. Weitere zur EICMA angekündigte Details wie etwa Tempomat, Griffheizung und Sitzheizung erwähnt der aktuelle CFMoto-Importeur für Deutschland und Österreich (Hans Leeb GmbH) bislang nicht.

CFMoto 1000 MT-X – Kampf-Preis für 2026 Im Frühjahr 2026 soll die neue CFMoto 1000 MT-X in den Handel kommen. Einführungspreis in Deutschland ist 9.999 Euro, später soll die 1000er regulär 10.999 Euro kosten. Zum Vergleich: Die Honda CRF 1100 L Africa Twin – als direkte Konkurrenz – kostet aktuell ab 16.449 Euro (102 PS, 231 kg vollgetankt), die KTM 890 Adventure R inklusive Liefernebenkosten 15.985 Euro (105 PS, 215 kg vollgetankt). Eine direkt verwandte KTM 990 Adventure gibt es (noch) nicht. Die verfügbaren Farbvarianten der CFMoto 1000 MT-X sowie Original-Zubehör zeigen wir oben in der Bildergalerie.