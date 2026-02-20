Es geht wieder aufwärts für Motorräder, 125er und Roller: Plus 67,8 % im Januar 2026

Insgesamt 5.573 Zweiradfahrzeuge mit Motor ab circa 125 Kubik erhielten im Januar 2026 eine Erstzulassung in Deutschland . Im Januar 2025 waren es nur 3.322 – bedingt durch die Umstellung von der Norm Euro 5 auf Euro 5+ und sehr viele noch vor dem Jahreswechsel vollzogene Zulassungen. Umso stärker fällt das Plus nun im Vergleich aus: +67,8 Prozent .

Zweirad-Neuzulassungen im Vergleich: 2026, 2025 und 2024

Blickt man ein Jahr weiter zurück, auf den Januar 2024 ohne Euro-Umstellung, dann lassen sich die Zahlen besser einordnen. Damals waren es fast 7.000 (6.993) Zweirad-Neuzulassungen zu Jahresbeginn. Auf dieses Niveau stieg der Januar 2026 mit seinen 5.573 zwar nicht ganz zurück, aber, optimistisch formuliert: Die Richtung stimmt wieder – aufwärts ...