Ratgeber
Verkehr & Wirtschaft

Es geht wieder aufwärts für Motorräder, 125er und Roller: Plus 67,8 % im Januar 2026

Motorrad-Neuzulassungen Januar 2026
Es geht aufwärts für Motorräder, 125er und Roller

Nach den stark rückläufigen – und stark verzerrten – Neuzulassungszahlen im Jahr 2025 hat das Jahr 2026 für Motorräder, 125er und Roller deutlich besser angefangen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.02.2026
Als Favorit speichern
Kawasaki Z 900 (2025)
Foto: Kawasaki

Insgesamt 5.573 Zweiradfahrzeuge mit Motor ab circa 125 Kubik erhielten im Januar 2026 eine Erstzulassung in Deutschland. Im Januar 2025 waren es nur 3.322 – bedingt durch die Umstellung von der Norm Euro 5 auf Euro 5+ und sehr viele noch vor dem Jahreswechsel vollzogene Zulassungen. Umso stärker fällt das Plus nun im Vergleich aus: +67,8 Prozent.

Zweirad-Neuzulassungen im Vergleich: 2026, 2025 und 2024

Blickt man ein Jahr weiter zurück, auf den Januar 2024 ohne Euro-Umstellung, dann lassen sich die Zahlen besser einordnen. Damals waren es fast 7.000 (6.993) Zweirad-Neuzulassungen zu Jahresbeginn. Auf dieses Niveau stieg der Januar 2026 mit seinen 5.573 zwar nicht ganz zurück, aber, optimistisch formuliert: Die Richtung stimmt wieder – aufwärts ...

