Der in Landsberg am Lech beheimatete Motorradhersteller Horex hat für die INTERMOT ein neues Bike als Weltpremiere angekündigt. Die Horex VR6 RAW setzt dabei auf eine nachtschwarze Optik, ein sportlicher abgestimmtes Fahrwerk sowie ein geringeres Gewicht.

Technisch basiert die RAW natürlich auf den bekannten VR6-Modellen und bringt damit aus dem kompakten Sechszylinder 163 PS und 128 Nm Drehmoment an den Start. Für Eigenständigkeit sorgen eine durchgängige Sitzbank mit Mikrofaserbezug, eine neu geformte Abgasanlage mit zwei übereinander liegenden Endschalldämpfern auf der rechten Seite, sowie speziell entwickelte Aluminium-Schmiederäder. Das voll einstellbare Öhlinsfahrwerk wurde sportlicher abgestimmt. Gegenüber dem Classic-Modell spart die neue Abgasanlage sowie der Entfall verschiedener Zierteile und die leichteren Felgen für ein Mindergewicht von 4 Kilogramm. Horex gibt ein Trockengewicht von 220 Kilogramm für die VR6 RAW an.

Schwarzer Auspuff an der RAW.

Zu den Neuheiten an der RAW zählt auch das brandneue 7-Zoll-LED-Display mit Echtglasscheibe, das optional zahlreiche Connectivity-Features (darunter auch GPS-Navigation und volle Mobiltelefon-Connectivity) mitbringt.

Zu haben ist die neue Horex VR6 RAW in den Versionen Hochglanz oder Matt, aber immer nur in Schwarz. Dabei sind die neuen Endtöpfe, die Spiegel, Lenker, Rahmen und ein Großteil aller Sichtteile in „Black Gloss“ oder „Black Matt“ gehalten. Als Grundpreis für die VR6 RAW nennt Horex 35.500 Euro.