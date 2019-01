Das Hoverbike S3 ist kein ganz neuer Entwurf, schwebt es schon seit Jahren im Versuchsstadium und seit 2017 bei der Dubai Polizei im Testbetrieb. Neu ist, dass das Hoverbike S3 ab 2019 auch an Privatkunden ausgeliefert werden soll.

Hoverbike kostet 150.000 Dollar

Vorbestellt werden kann das Hoverbike S3 ab sofort. Mit der Reservierung wird eine Anzahlung in Höhe von 15.000 Dollar fällig. Wird die Reservierung bestätigt, so müssen wenigstens 50 % der Gesamtkosten von 150.000 Dollar angezahlt werden. Der Restbetrag muss bei Lieferung bezahlt werden. Als Wartezeit werden zwischen zwei und sechs Monaten angegeben. Fliegen mit seinem Hoverbike darf der Käufer erst nach einer intensiven dreitägigen Flugschulung beim Hersteller, die mit weiteren 10.000 Dollar zu Buche schlägt. Das Fahr-, sorry, das Fluggefühl auf dem Hoverbike S3 dürfte aber einmalig sein.