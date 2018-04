KTM 1290 Super Duke R (2020) als Erlkönig erwischt

Der erste Blick legte ein Facelift nahe, Kleinigkeiten, was man halt so macht. Die Kante bekam noch mehr Kanten. Aber das kennen wir ja. Dennoch hielt der Fotograf tapfer drauf. Aus Gewohnheit, und obwohl er durchaus wusste, dass die große KTM 1290 Super Duke R mit dem mächtigen V2 gerade erst renoviert worden war und bereits seit dem Jahrgang 2017 die neue, typische Lampenmaske trägt.

Mehr als nur ein Facelift Der zweite, intensivere Blick auf die so entstandenen Bilder ­jedoch zeigte: Nein, das ist kein Facelift, eindeutig kein kleines technisches Update. Im Gegenteil: Auch wenn es nicht so aussieht, hier war zweifellos schon die nächste Generation der KTM 1290 Super Duke R direkt vor das lange Objektiv gebollert. In einem frühen Stadium zwar, so viel ist klar, und ohne den Anspruch des letzten formalen Feinschliffs. Aber mit einem Füllhorn entscheidender technischer Änderungen, angesichts derer man mit Fug und Recht von einem neuen Motorrad sprechen kann.

Euro 5 lässt grüßen. Wenn die 1290 auch in Zukunft mit ihrem gewaltigen Druck punkten will, braucht es längere Krümmer und große Durchmesser. Aber der Reihe nach. Der auf den ersten Blick signifikanteste Unterschied bei der neuen KTM 1290 Super Duke R ist die Opulenz der Krümmer und deren Führung. Ein Mords-Rohr mäandert da im kühnen Schwung auf der rechten Motorseite, schmiegt sich dann an Krümmer Nummer zwo, bevor die beiden dicken Rohre einmal um den Motorblock kurven, um auf der linken Fahrzeugseite in den gemeinsamen Vorschalldämpfer zu münden. „Euro 5 – ick hör dir trapsen“, würde der Berliner sagen und hätte wohl recht. Auf Leistungssuche war KTM bei der Überarbeitung des V2 ziemlich sicher erst in zweiter Linie, während die deutlich strengeren Abgaswerte (ab 2020) bei den mächtigen V2 nicht nur KTM doch einiges Kopfzerbrechen bereiten. Und wenn man schon dabei ist und sich die vorhandene Architektur aufgrund geänderter Platzverhältnisse ohnehin neu überdenken muss – ja, dann kann man auch gleich Nägel mit Köpfen machen.