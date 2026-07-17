Bewerben und ausgewählt werden: Teste die KTM Dukes in Italien

Du möchtest die Range der großen KTM Dukes nicht nur anschauen, sondern auf echten Passstraßen erleben? Dann ist die KTM Leser-Experience 2026 deine Chance: Gemeinsam geht es für wenige, ausgewählte Teilnehmer in den italienischen Alpenraum – mit einem Base-Camp im Trentino.

Wir suchen 5 Leserinnen oder Leser, die bei dieser exklusiven Experience dabei sein möchten.

Für die auserwählten Testerinnen und Tester steht also alles parat, was KTM im Mid-Naked- und Hyper-Naked-Segment aktuell bietet: von der brandneuen KTM 790 Duke über die Highlightmodelle der 990 Duke-Reihe bis hin zum Beast.

Strecken-HighlightsGefahren wird mit einem Routenplan, der vom fahrerischen Können der Gruppe und natürlich vom Wetter abhängig ist. Geplant sind mehrere Pässe im italienischen Alpenraum.

Du möchtest dabei sein und sowohl die Mid-Naked- als auch die Hyper-Naked-Duke-Range fahren? Dann bewirb dich jetzt.