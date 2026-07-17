Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder

Bewerben und ausgewählt werden: Teste die KTM Dukes in Italien

KTM Duke Leser-Experience 2026
Teste die KTM Dukes in Italien

Wir suchen 5 Leserinnen und Leser, die bei dieser exklusiven KTM Leser-Experience 2026 dabei sein möchten und die 790, 990 sowie die 1390 Duke testen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.07.2026
Als Favorit speichern
KTM Leser Experience Duke 2026
Foto: KTM

Du möchtest die Range der großen KTM Dukes nicht nur anschauen, sondern auf echten Passstraßen erleben? Dann ist die KTM Leser-Experience 2026 deine Chance: Gemeinsam geht es für wenige, ausgewählte Teilnehmer in den italienischen Alpenraum – mit einem Base-Camp im Trentino.

Wir suchen 5 Leserinnen oder Leser, die bei dieser exklusiven Experience dabei sein möchten.

Diese Bikes stehen bereit

Für die KTM Leser-Experience 2026 sind folgende Bikes geplant:

  • KTM 790 Duke (Modelljahr 2027)
  • KTM 990 Duke
  • KTM 990 Duke R
  • KTM 1390 SUPER Duke R Evo

Für die auserwählten Testerinnen und Tester steht also alles parat, was KTM im Mid-Naked- und Hyper-Naked-Segment aktuell bietet: von der brandneuen KTM 790 Duke über die Highlightmodelle der 990 Duke-Reihe bis hin zum Beast.

Programmablauf

  • 23.09.: Individuelle Anreise + Welcome am Abend
  • 24. + 25.09.: Fahrtage
  • 26.09.: individuelle Abreise

Hier für die KTM-Duke-Leser-Experience 2026 bewerben

Strecken-HighlightsGefahren wird mit einem Routenplan, der vom fahrerischen Können der Gruppe und natürlich vom Wetter abhängig ist. Geplant sind mehrere Pässe im italienischen Alpenraum.

Du möchtest dabei sein und sowohl die Mid-Naked- als auch die Hyper-Naked-Duke-Range fahren? Dann bewirb dich jetzt.

So bewirbst du dich:

Das Wichtigste in Kürze zusammengefasst:

  • Was: KTM 790 Duke, 990 Duke/R, 1390 Duke testen und erleben
  • Wer: 5 Leserinnen und Leser
  • Wann: 23. – 26.09.2026 (inkl. An- und Abreise)
  • Wo: italienischer Alpenraum
  • Wie: hier per Teilnehmerformular bewerben
  • Teilnahmeschluss: 16.08.2026