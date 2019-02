Louis Street Tracker

Stollenreifen und kurzes Heck

Als Umbaubasis wurde eine neue Kawasaki Z 125 herangeschafft. An dieser durften die angehenden Kaufleute ihre Umbauqualitäten ausleben. Schnell war man sich einig, dass aus der nackten 125er ein Bike im Tracker-Stil entstehen sollte. Im ersten Schritt wurde die Kawa all ihrer Anbauteile entledigt. Dann fiel der hintere Teil des stählernen Rahmenhecks der Bügelsäge zum Opfer. Darauf passten die Jungs und Mädels eine neue Höckersitzbank sowie einen neuen Nummernschildhalter an. Die Rahmendreiecke wurden mit Startnummerntafeln verkleidet.