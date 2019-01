Einarmschwinge und Hossack-Gabel

Das Nito N4 Concept tritt als rein elektrische Supermoto für den urbanen Verkehr an. Angetrieben wird die Nito N4 von einem 11 kW starken Radnabenmotor im Hinterrad. Der soll eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h ermöglichen. Mit einer Batterieladung soll sich eine Reichweite von 150 kilometer ergeben. Weitere Eckdaten wurden noch nicht genannt.

Beim Aufbau zeigt sich das Konzept lecker gestaltet. Das Drahtspeichenhinterrad wird von einer Einarmschwinge geführt, die sich über ein Zentralfederbein direkt am Rahmen abstützt. Das Vorderrad sitzt in einer Parallelogramm-Gabel mit zentralem Federbein. Der Pilot greift in einen breiten Rohrlenker, verzögert wird mit einer Doppelscheiben-bremsanlage mit radial angeschlagenen Sätteln vorn sowie eine Einzelscheibe am Hinterrad.