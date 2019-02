Auf der Utrecht Motor Show 2019 schob NXT Motors mit der Rage sein erstes Modell ins Rampenlicht. Vorbestellt werden kann gegen eine Anzahlung von 950 Euro ab sofort, ausgeliefert werden soll in den Benelux-Staaten bereits ab Sommer 2019. Preise wurden allerdings nicht genannt.

Die NXT Rage kann ab sofort vorbestellt werden.

Das Dreispeichen-Gussvorderrad wird von einer USD-Gabel geführt. Die Doppelscheibenbremsanlage setzt auf axial angeschlagene Vierkolbenzangen. Vor der Gabel sitzt ein schlanker LED-Rundscheinwerfer. Der Elektromotor, zu dem noch keine Leistungsdaten veröffentlicht wurden, sitzt direkt auf der Schwingenachse, der Endantrieb erfolgt ohne ein Getriebe über eine herkömmliche Kette. Im Bug der Rage sitzt die Batterie, zu der es ebenfalls noch keine Angaben gibt. Die Aluschwinge stützt sich direkt über ein Öhlins-Zentralfederbein am Rahmen ab. Das Dreispeichen-Hinterrad wird von einer Einzelscheibe verzögert. Ausgelegt ist die Rage als Zweisitzer, der Fahrer sitzt hinter einem breiten Rohrlenker.

Neben der in Utrecht vorgestellten Rage als Naked-Bike will NXT Motors später noch in die Segmente Enduro, Tourer und Supersportler eintreten.