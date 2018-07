In Deutschland sind von der Rückrufaktion 6.000 Stück der 700er-Zweizylinder betroffen und müssen zur Nachrüstung in die Werkstatt. Grund für den Rückruf ist, dass die Befestigung des Kunststoff-Kettenschutzes laut Yamaha teilweise „unterdimensioniert“ ist, sich Schrauben lösen können und die Schutzschiene durch die laufenden Antriebskette womöglich abgerissen wird. Im schlimmsten Fall wären nachfolgende Fahrzeuge „durch umherfliegende Teile gefährdet“, so Yamaha.