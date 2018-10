Die 43-mm-Gabel stammt vom japanischen Hersteller KYB und ist voll einstellbar. Auch zu der Sitzhöhe hat sich Suzuki bereits geäußert: 825 mm geben die Japaner hier an. Der Radstand beträgt 1.460 mm. Bei den Reifen entschied sich Suzuki für die Dimensionen 120/70 ZR 17 vorn und 190/50 ZR-17 hinten. Aufgezogen sein wird der Dunlop Sportmax Roadsport 2. Suzuki stattet die neue Katana vorne zudem mit einer 310-mm-Radial-Doppelscheibenbremse und Vierkolben-Festsattel-Zangen von Brembo aus. Zwölf Liter werden in den Tank passen. Zum Gewicht hat sich Suzuki dagegen noch nicht geäußert.

Wer es etwas individueller haben möchte, für den bietet Suzuki übrigens ein Zubehör-Programm für die an. Damit lassen sich diverse Anpassungen am Bike vornehmen. So kann die Sitzgelegenheit beispielsweise farblich anpasst werden.

Apropos Farbe: die neue Suzuki Katana wird es zunächst lediglich in der Lackierung „Metallic Mystic Silver“ geben. Gut möglich, dass in Zukunft weitere Farben folgen könnten. Wie viel sie kosten wird, ist bisher übrigens noch nicht bekannt. Etwas ratlos lässt uns die durchaus üppige Pressemitteilung auch beim Thema Erscheinungsdatum zurück. An einer Stelle ist vom Jahr 2020 die Rede. Ob es sich dabei um das Modelljahr oder den Markteintritt handelt, bleibt offen. Wir vermuten allerdings, dass es sich dabei um das Modelljahr 2020 handelt. In der Praxis wäre damit ein Marktstart gegen Ende 2019 denkbar.