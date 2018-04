The Green Falcon by Banatti (2018)

Dieses ungewöhnliche Gefährt stammt vom philippinischen Unternehmen Meep (Modular Energy Efficient Portage) und deren Submarke Banatti. Für die Entwicklung und das Design der sogenannten "The Green Falcon" ist Firmen-CEO Christopher Paris Lacson verantwortlich. Das Besondere an der Falcon ist augenscheinlich die Verkleidung, die aus Bambus gefertigt wurde. Die Sitzgelegenheit besteht aus Leder. Die aus Bambus angefertigten Bauteile sollen insgesamt ca. 7 Kilogramm auf die Waage bringen. Bei der Optik hat sich Lacson an den Cafe Racern aus den 60er-Jahren orientiert.

Die Bauteile, die aus Bambus gefertigt wurden, sollen knapp sieben Kilogramm auf die Waage bringen.

Die Entwickler haben sich nach eigenen Aussagen aus ökonomischen Gründen für eine Drosselung auf maximal 60 km/h entschieden. Zum einen seien dadurch deutlich günstigere und weniger performante Verschleißteile notwendig. Außerdem gibt es in philippinischen Städten ein Geschwindigkeitslimit von 60 km/h. Last but not least dauere es zu lang, bis der Motor die Endgeschwindigkeit von 110 km/h stemmen könne. Im Gegenzug soll eine Reichweite zwischen 50 und 60 Kilometer herausspringen. Beim Akku greift das Unternehmen auf eine 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie zurück, die sich in drei bis vier Stunden aufladen lassen soll. Zu anderen Eckdaten wie den Bremsen oder dem Gesamtgewicht äußerte sich Lacson dagegen nicht, was bei einem Prototypen allerdings auch nicht großartig verwundert.