Starke Naked Bikes bis 7.500 Euro: Leistung trotz günstig

Voge R 625: Preis-Knaller ohne Verzicht Die Voge R 625 ist mit einem 581-Kubik-Reihentwin ausgestattet, der 64 PS bei 9.000/min und ein maximales Drehmoment von 60 Nm bei 7.000/min liefert. Der Motor ist flüssigkeitsgekühlt und mit einer elektronischen Einspritzung ausgestattet. Der Verbrauch liegt bei 3,8 Litern auf 100 km. Mit einem Tankvolumen von 16,5 Liter ergibt sich eine theoretische Reichweite von etwa 434 Kilometern bei einem Gewicht von 202 Kilogramm.

Das Fahrwerk besteht aus einer KYB-Upside-Down-Gabel vorne und einem zentralen Federbein hinten. Zur Ausstattung gehören Nissin-Bremsen mit einem 2-Kanal-ABS, eine abschaltbare Traktionskontrolle, ein Reifendruckkontrollsystem, ein 7-Zoll-TFT-Display mit Konnektivitätsfunktionen sowie LED-Beleuchtung rundum. Zu haben ab 5.999 Euro.

Honda CB 500 Hornet: Für A2-Fahrer geeignet Die Honda CB 500 Hornet verfügt über einen 471-Kubik-Reihentwin mit 47,6 PS bei 8.600/min und 43,4 Nm Drehmoment bei 6.500/min. Der Verbrauch liegt bei etwa 3,5 Liter auf 100 km. Mit einem Tankvolumen von 17,1 Liter ergibt sich eine theoretische Reichweite von etwa 489 Kilometern. Besonderheit: Ab 2026 bietet Honda die 500er-Hornet ausschließlich mit der automatischen Kupplung E-Clutch an.

Das Fahrwerk umfasst eine Showa-SFF-BP-Upside-Down-Gabel mit 41 mm Durchmesser und ein Pro-Link-Federbein hinten. Die Bremsanlage besteht aus einer 296-mm-Scheibe vorn und einer 240-mm-Scheibe hinten, beide mit ABS. Das fahrfertige Gewicht beträgt 191 kg, und die Sitzhöhe liegt bei 795 mm. Der Preis stand Anfang März 2026 noch nicht fest, dürfte die 7.000er-Marke aber nur knapp überschreiten. Das letzte Modelljahr gab es mit manueller Kupplung ab 6.890 Euro.

CFMoto 675 NK: Dreizylinder mit hoher Leistung Die CFMoto 675 NK wird von einem 674-Kubik-Dreizylinder angetrieben, der 90 PS bei 11.000/min und 67 Nm Drehmoment bei 8.500/min leistet – eine einmalige Kombination im Segment. Der Verbrauch liegt bei etwa 4,2 Liter auf 100 km. Mit einem Tankvolumen von 17 Liter ergibt sich eine theoretische Reichweite von etwa 405 Kilometern.

Das Fahrwerk besteht aus einer einstellbaren KYB-Upside-Down-Gabel vorn und einem Monoshock-Federbein hinten. Zur Ausstattung gehören ein 5-Zoll-TFT-Display mit Connectivity, verschiedene Anzeigemodi, Traktionskontrolle und ein Quickshifter. Die Bremsanlage umfasst radial montierte Bremssättel vorn und ein 2-Kanal-ABS. Der Preis beträgt 6.999 Euro.

Suzuki SV 650: Ein vielseitiges Modell Ebenfalls einzigartig im Segment ist die Suzuki SV 650. Als einzige ist sie mit einem V2 mit 645 Kubik ausgestattet, der 76 PS bei 8.500/min und 64 Nm Drehmoment bei 8.100/min liefert. Der Verbrauch liegt bei etwa 3,9 Liter auf 100 Kilometer. Mit einem Tankvolumen von 14,5 Liter ergibt sich eine theoretische Reichweite von etwa 372 Kilometern.

Das Fahrwerk besteht aus einer Telegabel vorn und einem zentralen Federbein hinten, beide nicht einstellbar. Die Bremsanlage umfasst zwei 290-mm-Scheiben vorn und eine 240-mm-Scheibe hinten, jeweils mit ABS. Die Sitzhöhe beträgt 785 mm, und das Trockengewicht liegt bei 200 kg. Der Preis beträgt 7.200 Euro.

QJ Motor SRK 600 Pro: Alternative im unteren Preissegment Die QJ Motor SRK 600 PRO verfügt über einen 554-Kubik-Reihentwin mit 56 PS bei 8.000/min und 54 Nm Drehmoment bei 7.000/min. Der Verbrauch liegt bei etwa 4,0 Liter auf 100 km. Mit einem Tankvolumen von 15 Liter ergibt sich eine theoretische Reichweite von etwa 375 Kilometern.

Das Fahrwerk umfasst eine Marzocchi-Upside-Down-Gabel vorn und ein Monoshock-Federbein hinten. Zur Ausstattung gehören Brembo-Bremsen mit einem 2-Kanal-ABS, ein LC-Display und LED-Beleuchtung. Die Sitzhöhe beträgt 800 mm, und das vollgetankte Gewicht bei 190 kg. Der Preis beträgt 6.599 Euro.