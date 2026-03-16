4 leichte 125er-Enduros bis 130 Kilo: Die passen noch ans Wohnmobil

QJMotor SRT 125 DX: Die Reiseenduro für Einsteiger Die QJMotor SRT 125 DX beeindruckt mit einem wassergekühlten Einzylinder-Motor, der 15 PS (11 kW) bei 9.500/min leistet. Mit einem Drehmoment von 12 Nm bei 7.500/min bietet sie eine ordentliche Beschleunigung. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h und einem Gewicht von angeblich nur 129 kg ist sie ideal für A1- und B196-Führerscheininhaber. Das Enduro-Fahrwerk überzeugt mit 21-Zoll-Vorderrad und 18-Zoll-Hinterrad, während das Bosch-ABS und das 5-Zoll-TFT-Display mit Navigation moderne Technik bieten.

Der 13,5-Liter-Tank ermöglicht eine respektable Reichweite, und in Kombination mit der Frontverkleidung macht das die QJMotor SRT 125 DX zur Reiseenduro. Die Federwege betragen 210 mm vorn und 200 mm hinten, was für ausreichend Komfort auf unebenem Terrain sorgt. Zu haben ist die SRT 125 DX bisher nur in der Schweiz und in Frankreich ab 3.990 Franken oder 3.999 Euro. Zur Verfügbarkeit dieses Modells in Deutschland liegen noch keine Informationen vor.

Rieju MR 125: Offroad-Spezialist mit Minarelli-Motor Die Rieju MR 125 ist ein echtes Offroad-Talent. Ausgestattet mit einem Minarelli-Motor, der ebenfalls 15 PS liefert, bietet sie ein Drehmoment von 11,5 Nm bei 8.000/min. Mit einer Sitzhöhe von 890 mm und einem Trockengewicht von 121 kg ist sie besonders agil. Die einstellbare Upside-down-Gabel mit 270 mm Federweg und der Monoshock-Dämpfer mit 260 mm Federweg versprechen optimale Federung, während die Michelin-Enduro-Reifen (80/100-21 vorn, 100/90-18 hinten) für maximalen Grip sorgen.

Mit einem 6-Liter-Tank ist die Reichweite begrenzt, doch für den reinen Offroad-Einsatz ist sie bestens geeignet. Dem Anspruch eines Profi-Bikes nach ist sie mit 5.899 Euro im Vergleich ein Premium-Produkt.

Fantic XEF 125 Competition: High-Tech für den Enduro-Einsatz Die Fantic XEF 125 Competition setzt auf modernste Technik wie eine variable Ventilsteuerung (VVA) und eine Slipper Clutch. Der 125-ccm-Motor liefert 15 PS bei 9.500/min und ein Drehmoment von 11,8 Nm bei 8.000/min. Mit einem Gewicht von 127 kg und einem 7,5-Liter-Tank bietet sie eine gute Balance zwischen Leistung und Reichweite.

Das CAN-Bus-System und das abschaltbare ABS machen sie zu einer der technisch fortschrittlichsten Maschinen in diesem Segment. Die Federwege betragen 280 mm vorn und 270 mm hinten, passend erscheinen die Reifengrößen 90/90-21 vorn und 120/90-18 hinten. Zu haben ab 5.490 Euro.

QJMotor COV 125 X: Kompakte Alternative Die QJMotor COV 125 X ist eine kompakte und leichte Alternative mit einem Gewicht von 129 kg und einem 8-Liter-Tank. Der flüssigkeitsgekühlte Einzylinder-Motor leistet ebenfalls 15 PS und bietet ein Drehmoment von 12 Nm bei 7.500/min. Mit einer Sitzhöhe von 920 mm ist sie besonders für größere Fahrer geeignet.

Mit Scheibenbremsen (260 mm vorn, 220 mm hinten) und einer Upside-down-Gabel mit 200 mm Federweg vorn ist sie sowohl für den Alltag als auch für kleine Abenteuer geeignet. Die Reifengrößen betragen 80/100-21 vorn und 110/90-18 hinten. Ab 3.999 Euro ist die QJMotor COV 125 X derzeit in Deutschland erhältlich.