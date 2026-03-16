Starkes Facelift mit 170 und 201 PS: BMW S 1000 XR und M 1000 XR mit neuem Gesicht

Es sind tatsächlich schon 6 Jahre. Seit dem Modelljahr 2020 blicken wir der BMW S 1000 XR und seit 2024 der M 1000 XR ins bekannte Gesicht. Seither schliff BMW unter der Schale die Technik fein. Für 2027 steht wohl ein umfassendes Facelift der XR-Modelle an. In Australien hat BMW die komplette Vierzylinder-Reihe neu homologiert und musste in diesem Zuge das wahrscheinliche neue Front-Design der Crossover-Modelle offenbaren.

Neues Gesicht für die BMW S 1000 XR und M 1000 XR Trotz der niedrigen Auflösung der in Australien eingereichten Bilder erkennen wir das wohl neue Gesicht der neuen BMW S 1000 XR und M 1000 XR klar. Vorbei scheint die Zeit der zugekniffenen Augen, die uns seit 2020 mit sportlicher Aggressivität anfunkelten. Auf den ersten Blick deutlich mehr Verkleidung um das Cockpit könnte mehr Windschutz bringen. Fast schon zurückhaltend zwischen 2 langen Verkleidungsnüstern platziert BMW den großen Zentralscheinschwerfer mit wahrscheinlichem Radar-Emitter hinter der überraschend hohen Scheibe. Ob BMW hier bereits eine Version mit Zubehör zeigt, ist nicht klar.

Ebenso neu zeigt die XR ihre neue Seitenverkleidung, die etwas an die Verkleidung der letzten beiden Generationen des Naked Bikes S 1000 R erinnert. Die deckt den Zylinderkopf noch etwas stärker und weiter in Richtung Sitzpolster ab, trägt auf den ersten Blick etwas weniger auf als zuletzt und schreibt das Thema Sport im Crossover etwas größer.

Neues Heck für die XR Ebenfalls auf den ersten Blick gestrafft wirkt das Heck der wohl neuen BMW S 1000 XR und M 1000 XR. BMW verzichtet auf die zusätzliche Rahmenverkleidung der aktuellen XR und betont so wohl wieder mehr das sportliche Erbe der Baureihe. Positiver Nebeneffekt: Der freie Blick auf den wie gehabt angeschraubten Rohrrahmen, den eine retuschierte Verkleidung ziert. Deutlich größer wirkt der Endschalldämpfer, was in diesem Fall allerdings kein Hinweis auf mehr Leistung ist.

Wie gehabt 170 PS und 201 PS Unter der deutlich veränderten Karosse der wohl neuen BMW S 1000 XR und M 1000 XR ändert BMW an den Spitzenwerten der Motoren nichts. Aus 999 Kubik leistet der Vierzylinder in der S wie gehabt 170 PS bei 11.000/min. Das verhüllen die Daten aus Australien nicht. Entsprechend dürfte das Drehmoment weiterhin 114 Nm bei 9.250/min betragen. Die M 1000 XR leistet laut denselben Unterlagen ihre ebenfalls bekannten 201 PS bei 12.750/min, die auf 113 Nm bei 11.000/min hinweisen sowie weiterhin auf das Shiftcam-System mit der verschiebbaren Einlassnockenwelle. Kaum überrascht daher: Die Gewichte liegen mit 227 Kilogramm bei der S 1000 XR und 223 Kilogramm bei der M 1000 XR auf dem aktuellen Niveau.

Wann kommen die neuen XR-Modelle von BMW? 2027? Bisher sind die beiden gelifteten BMW S 1000 XR und BMW M 1000 XR nur von den Homologationsdaten aus Australien bekannt. Doch der neue Modelljahrgang ist bei BMW ja bereits ab Sommer des Vorjahres bekannt, daher könnten das bereits die Modelle für 2027 sein, die dann ab Herbst 2026 zu haben wären. Wann genau und ob die Preise von ab 19.690 Euro für die S und ab 26.390 Euro für die M weiterhin gelten, war Mitte März 2026 noch nicht bekannt.