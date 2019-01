Erlkönig Triumph Rocket III (2019)

Die Triumph Rocket III steht vor einem Comeback, das schon im Jahr 2019 anstehen dürfte. Auf einer Präsentation wurde den Händlern die neue Rocket bereits gezeigt. Durchgesickerte Bilder dieser Präsentation zeigen auch uns, was kommen wird. Ein jetzt erwischter Erlkönig liefert weitere Nahrung.

Komplett neu entwickelter Dreizylinder mit 2,5 Liter Hubraum.

Noch mehr Leistung und weniger Gewicht

Deutlich zu erkennen ist die Wandlung vom Cruiser zum Power-Cruiser. Die neue Rocket III wird fahraktiver und potenter, um gegen erstarkte Wettbewerber wie die Ducati Diavel 1260 bestehen zu können. Herzstück der Rocket bleibt weiter ihr großvolumiger Dreizylinder.

Der wurde aber komplett neu entwickelt und legt im Hubraum von knapp 2,3 auf 2,5 Liter zu, was auch zu einem weiteren Leistungs- und Drehmomentanstieg führen dürfte. Die alte Rocket lieferte bis zu 148 PS und 221 Nm Drehmoment. Die neue dürfte bei beiden Werten nachlegen. Triumph proklamiert über 180 PS und gut 230 Nm Drehmoment, das bereits unter 3.000 Touren anliegen soll. Ausatmen darf der Dreizylinder über kurze Sidepipes einer 3-in-2-Anlage, die vor dem Hinterrad münden. Das wiederum wird von einer Einarmschwinge geführt und kann sich so deutlich freier präsentieren. Der mächtige Dreizylinder steckt als mitttragendes Element in einem neuen Alurahmen.

Natürlich wird die neue Rocket III mit einer Armada an Assistenzsystemen (ABS, Traktionskontrolle, Tempomat, Launch Control, ...) sowie einen Digital-Cockpit mit TFT-Display und Connectivity-Features ausgerüstet sein.