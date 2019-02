Es gibt ihn in Schwarz und Weiß, er fährt bis zu 25 km/h schnell, hält bis zu 120 Kilogramm aus und stellt maximal 35 Kilometer Reichweite parat. Der 350-Watt-Motor treibt das Hinterrad an, vorne verzögert bei Bedarf eine Scheibenbremse, hinten eine Trommelbremse. Verzögert wird wie beim Fahrrad über die beiden Hebel rechts und links am Lenker. Mit dem rechten Hebel wird allerdings – wie beim Motorrad – die Vorderradbremse angesteuert. Die Griffe sind mit Leder überzogen, Lenker und Sattel sind faltbar und einen Tempomat hat der Veeley V5 ebenfalls an Board.