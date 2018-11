Markstart und voraussichtlicher Preis

Und jetzt, im Herbst 2018 ist es nun endlich so weit: Die Nachfolgerin Yamaha Ténéré 700 steht in den Startlöchern für die Serienproduktion. Anfang der zweiten Jahreshälfte 2019 soll sie zu den Händlern rollen. Und zwar in den Farben Ceramic Ice, Competition White und Power Black. Zum Preis gab Yamaha noch keine Info raus, wir gehen aber von einer Summe zwischen 10.000 und 11.500 Euro aus.