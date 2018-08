In den 1980ern blickten Designer wie Target oder Filme wie Tron mit ihren Zweirad-Entwürfen weit in die Zukunft. 2018 werfen die Portugiesen von Ton-up Garage einen Blick zurück und doch weit in die Zukunft voraus. Unter den Eindrücken von Neonfarben und synthetischen Sounds entstand so die Idee zur Outrun auf Basis der Yamaha XSR 700 - ein Motorrad von Morgen mit der Coolness der 80er Jahre.



Polygone überall Das extrem kantig gezeichnete Monocoque, das sich vom Sitzbürzel bis über den Lenker hin zur Verkleidungsnase zieht, ist aus handgefertigten, miteinander verschweißten, gebürsteten Aluminium-Polygonen gefertigt. Die Lenkstummel ragen rechts und links daraus hervor. An den Flanken schließen sich weitere Verkleidungsteile mit polygonen Grundformen an, die sich bis unter den Motor ziehen und dort zu einer Verkleidungswanne vereinigen. Nach dem selben Muster wurde auch der Vorderradkotflügel geformt. Alle Teile wurden weiß lackiert und mit Klarlack überzogen. Die Rückspiegel wurden durch eine nach hinten gerichtete Kamera ersetzt, deren Bild in die Konsolentafel eingespielt wird.