Custom-Wettbewerb von Honda Garage Dreams Custom Auf der Suche nach der schönsten CB 650 R

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste CB 650 R im ganzen Land? So, oder so ähnlich könnte das Motto des neuen Custombike-Wettbewerbs von Honda Garage Dreams Custom lauten. Bereits im vergangenen Jahr haben die Spanier einen Custombike-Wettbewerb organisiert, bei dem damals die am besten gelungenste Honda CB 1000 R gesucht wurde. Schon damals wurden jede Menge äußert schicke Umbauten eingereicht, bei der schließlich nur ein Bike den Sieg einheimsen konnte. Wie es scheint, hat sich der Wettbewerb großer Beliebtheit erfreut – zumindest hat sich die spanische Custom-Schmiede dazu entschlossen, auch 2020 einen ähnlich aufgebauten Custombike-Wettbewerb zu starten. In diesem Jahr muss allerdings die CB 650 R als Basismotorrad herhalten.

36 Umbauten eingereicht

Um am Custombike-Wettbewerb teilnehmen zu dürfen, mussten die verschiedenen Teilnehmer einige Regeln befolgen. Die Ausgaben für neue Zubehörteile durften den Maximalwert von 2.000 Euro nicht überschreiten. Zusätzliche 2.000 Euro stunden maximal für Lackierarbeiten zur Verfügung. Alle teilnehmenden Motorräder wurdem beim Revival Café in Madrid (Spanien) vor derselben Kulisse abfotografiert. Bis zum 4. Mai konnte auf der offiziellen Website von Honda Garage Dreams Custom abgestimmt werden, welcher Umbau am besten gelungen ist.

Honda. Diese umgebaute Honda CB 1000 R hat die erste Ausgabe des Wettbewerbs im vergangenen Jahr gewonnen.

Welches Bike die meisten Stimmen geholt hat, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Teilnehmer am Voting konnten dabei übrigens ein nicht näher beschriebenes VIntage-Paket von Honda gewinnen. Ähnlich wie bei der ersten Ausgabe des Custombike-Wettbewerbs nahmen auch beim diesjährigen Contest die größten Händler aus Spanien und Portugal teil. Zu finden sind alle Bikes inklusive mehrerer Fotos unter diesem Link. Auch in der oben angehängten Bildergalerie gibt es alle Teilnehmer auf jeweils einem Bild zu sehen. Der Sieger der ersten Ausgabe des Custombike-Wettbewerbs ist zudem im oben abgebildeten Foto zu sehen, stammt von Honda Hakuba Motor und nennt sich "Alfredo".

Fazit

Zweifelsohne sind alle eingereichten Umbauten ziemlich gut gelungen. Es dürfte nicht einfach werden, einen Sieger zu bestimmen. Der Wettbewerb zeigt zudem, dass sich die CB 650 R offensichtlich hervorragend als Basis für Customizer eignet.