KTM ruft Designwettbewerb für Duke-Modelle aus Duke designen und gewinnen

Zusammen mit dem Stuntfahrer Rok Bagoros und dem Software-Anbieter Vectary startet KTM einen Designwettbewerb der aktuellen Duke-Modelle bis 890 Kubik. Unter allen eingesendeten Designs wird ein Gewinner ausgelost und dessen Vorschlag umgesetzt. Als Gewinn lockt eine neue Duke mit eben dem selbstgestalteten Design. Wie der Wettbewerb funktioniert, lest ihr im Folgenden.

KTM-Aufkleber gestalten

Aufgabe im Wettbewerb ist es, die serienmäßigen Verkleidungsaufkleber der Duke-Modelle nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Dazu stellt KTM die Design-Templates der Formen zu Verfügung. Über die auf der KTM-Seite eingebettete Vectary App können die Teile neugestaltet werden. Anschließend werden die 2D-Formen auf die 3D-Modelle der 125 Duke, 390 Duke oder 890 Duke gelegt. Abschließend muss der oder die Entwürfe unter dem Hashtag designyourdukecontest bei Instagram gepostet werden.

Sieger nach Mattighofen

Vom 21. April bis 21. Juni läuft der Wettbewerb. Am 21. Juli 2022 wird in der KTM Motohall in Mattighofen der Gewinner und das Siegerdesign präsentiert. Anschließend werden Gewinner und Jury-Mitglied Bagoros gemeinsam das gewählte Duke-Modell mit dem exklusiven Satz Aufkleber umgestalten. Dazu gibt es noch einen Gutschein über 500 Euro für KTM Power Parts.

Fazit

KTM ruft einen Designwettbewerb für die Duke-Modelle bis 890 Kubik aus. Jeder Teilnehmer kann darin sein eigenes Design für die Verkleidungsaufkleber per Instagram einsenden. Die nötige Software ist für den Wettbewerb kostenlos. Vom 21. April bis 21. Juni läuft die Aktion. Am 21. Juli werden Gewinner und Design präsentiert. Als Preis darf der Gewinner – oder die Gewinnerin – seine/ihre Duke mit nach Hause nehmen und noch im Power-Parts-Store von KTM einkaufen.