Honda beim Glemseck 101 2019 Custombikes und ein Sondermodell

Vom 30. August bis 1. September 2019 kommen zum Kult-Treffen Glemseck 101 in der Nähe von Stuttgart wieder Biker aus ganz Europa zusammen. Auch Honda ist wieder mit am Start. Mit im Gepäck: Insgesamt sieben edle Custombikes auf Honda-Basis. Außerdem ein CB 750-Klassiker und die CB 1000 R Limited Edition. Als weitere Highlights liefern sich die Honda-Fahrer Alex Polita und Conor Cummins im „Mano a Mano“-Sprint am Samstag ein Duell über die 1/8-Meile. Der Sieger startet am Sonntag beim „Sprint International“.

Händler-Umbauten auf CB 1000 R-Basis

Neben den CB 1000 R-Customs von Conor Cummins und Alex Polita, sowie dem CB 750-Umbau Starrider der Münchner Umbau-Schmiede Motoism bringen auch vier Händler des Honda Customizing-Wettbewerbs ihre CB 1000 R-Umbauten nach Stuttgart. Zu sehen ist nicht nur die von Piratenfilmen inspirierte „Captain Black“, sondern auch ein Motorrad, das Hondas 60-jährige Grand Prix-Geschichte feiert. Außerdem sind ein Zweirad zum Träumen namens „Dream“ und die „Monoposto“ zu sehen.