Im Vergleich zur Basisvariante unterscheidet sich das von Limbächer & Limbächer auf die Räder gestellte Custom-Bike vor allem bei der Optik. Zunächst mussten die Customizer, bestehend aus Moritz Schumacher, Yves Wagner und Alexander Ilic, die Basis schaffen. Dazu wurden zahlreiche Bauteile schwarz pulverbeschichtet. Danach folgte die aufwendige Airbrush-Lackierung. Besonders auffällig ist zudem der weiß lackierte Auspuff inklusive Krümmer aus dem Hause Hattech.

Stollenreifen und kurzer Kennzeichenhalter runden das Bild ab

Um den aggressiven Gesamteindruck abzurunden, spendieren die Customizer von Limbächer & Limbächer der Honda CB 1000 R LC Mad Max Stollenreifen. Zudem wurden ein kurzer Kennzeichenhalter, Blinker von Rizoma und verstellbare Brems- und Kupplungshebel verbaut. Zwar ist das Custom-Bike von Honda nicht ganz so aggressiv wie das Original aus dem Spielfilm geraten, trotzdem sind durchaus optische Paralellen, vor allem bei der Lackierung, erkennbar.

Foto: Honda Bei der Mad Max konzentrierten sich die Customizer vor allem auf die Überarbeitung der Optik.

Customizer Alexander Ilic zur Motivation hinter dem Projekt: „Die Honda CB 1000 R bietet eine super Grundlage für ein Custom-Bike und wir wollten unser Reservoir an Umbauten mit einer besonderen Honda ergänzen. Ganz nach dem Motto “be unique„ möchten wir das diese CB 1000 R und sein Besitzer einzigartig dastehen.“ Ausgehend vom Motto „be unique“, was so viel wie „sei einzigartig“ bedeutet, dürfte es sich bei der Max Max um ein Einzelstück handeln, welches so nicht erworben werden kann. Schade eigentlich ...