Honda CB 1000 R Stardust Swiss Limited Edition 2020 Sondermodell für die Schweiz

Honda Schweiz hat auf Basis der CB 1000 R das Sondermodell Stardust aufgelegt. Die Limited Edition soll an 50 Jahre Mondlandung erinnern.

Am 20. Juli 1969 feierte die NASA die erste bemannte Mondlandung. Honda in der Schweiz gedenkt diesem Tag jetzt mit dem Sondermodell CB 1000 R Stardust, von dem nur 15 Exemplare aufgelegt werden.

Ein Hauch von Weltraum

Um dem Thema Mondlandung gerecht zu werden, trägt das Naked Bike eine Sonderlackierung in Moon Grey kombiniert mit Cosmic Black. Dazu komponieren die Designer noch goldene Streifen auf die verschiedenen Bauteilen. Markant fallen die verbauten Kineo-Speichenfelgen ins Auge, die an der Einarmschwinge besonders spektakulär wirken. Darauf montiert werden Bridgestone RS10-Sportpneus. Schmeichelnd für Auge und Ohr zugleich kommt der montierte SC Project Endschalldämpfer daher. Das Heckbürzel wurde mit einem Miniatur-Kennzeichenhalter und Mini-LED-Blinkern luftiger gestaltet. Vorne wanderten die Blinker in die Lenkerendkappen von Rizoma. Rizoma steuert zudem den neuen Lenker, die Spiegel sowie die gefräßten Handhebel bei. Der Sitzhöcker zeigt sich abgedeckt, das Sitzpolster mit Alcantara bezogen. Zudem wurden auf der Mini-Verkleidungsscheibe und den Kühlerblenden Stardust-Schriftzüge eingraviert.

Mit echtem Meteoriten-Stein

Als besondere Augenweide wurde vorn am Tank das Serien-Honda-Logo durch ein Stück aus einem echten Meteoriten ersetzt – ebenfalls mit Honda-Logo. Hierbei arbeitete Honda Schweiz mit dem Genfer Uhrmacher Antoine Prezusio zusammen, der in seinen Chronographen Meteoriten-Steine verbaut.

Zu haben ist das Sondermodell zum Preis von 19.980 Schweizer Franken.