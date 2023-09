Ein großes Neuheiten-Feuerwerk scheint Indian fürs Modelljahr 2024 wohl nicht abzufeuern, doch ein neues Sondermodell der FTR steht in den Startlöchern. Wie wir darauf kommen? In der Datenbank der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), also der US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, tauchte kürzlich eine Liste mit Indian-Modellen für 2024 auf.