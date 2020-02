Kawasaki Z 900 Captain America Das Superhelden-Superbike

Beim Helmhersteller HJC gibt es diverse Integralhelme mit Designs, die Superhelden aus dem Marvel-Universum nachempfunden sind. Einer davon ehrt Captain America. Inspiriert von diesem hat der Kawasaki-Händler 2-Rad Wehrli Belp südlich von Bern eine Kawasaki Z 900 im Captain America-Look aufgebaut. Seine Publikumspremiere feierte das Superhelden-Naked Bike jetzt auf der Swiss Moto in Zürich.

Technik kaum verändert

In Sachen Umbauten hielten sich die Schweizer allerdings zurück, vor allem das Lackkleid wurde komplett neu gestaltet. Dennoch werfen wir zunächst einen Blick auf die Hardware: Das Heck wurde mit einem kurzen Kennzeichenhalter luftiger gestaltet. Die Serienblinker mussten LED-Mini-Richtungsanzeigern weichen. Die Verkleidungsumfänge wurden um einen Bugspoiler erweitert. Für Auge und Ohr substituiert eine Leovince-Auspuffanlage mit Karbonhalter den Serienabgasstrang. Die Beifahrerfußrasten entfallen komplett. Abgerundet wird der Umbau durch verschiedene Deckel und Anbauteile aus blau eloxiertem Aluminium.

Kawasaki Schweiz

Lackkleid im Superhelden-Look

Blau führt dann auch zur Captain America-Lackierung. Auf die blaue Grundfarbe applizierten die Schweizer auf den Tank das typische Captain America-Schild mit zentralem Stern. Der taucht in verschiedener Form auch an den Kühlerverkleidungen sowie den Seitendeckeln wieder auf. Die mit braunem Leder bezogene Solo-Sitzbank trägt grauen und roten Lack. Flügelembleme an der Frontmaske greifen die Flügel an Captain Americas Haube auf. Bugspoiler und Frontfender zieren ein großes A. Auf den Motorseitendeckeln finden sich Embleme im bereits erwähnten Schild-Look.

HJC

Zum Bike stellt Kawasaki-Händler 2-Rad Wehrli Belp natürlich den passenden HJC-Helm aus.