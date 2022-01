Brutale wird zum Scrambler Nichts für schwache Nerven

Ölhersteller Olitema will klimaneutrale Schmierstoffe anbieten. Für Bike Expo in Verona wurde eine MV Agusta zum extravaganten Scrambler umgebaut.

MV-Ästheten müssen jetzt stark sein: Im Auftrag des Ölherstellers Olitema haben die Customizer des Officine GP Design eine MV Agusta Brutale 1000 umgebaut. Vom filigranen Stil der Brutale blieb wenig übrig. "Nicht schön, dafür selten", passt unserer Meinung nach exzellent als Beschreibung.

Olitema Inception

Lassen wir das Geblubber aus dem Marketing von Olitema zur Inception getauften MV weg und bleiben bei den Fakten: Den größten Anteil an der neuen Scrambler-Optik hat die außergewöhnlich gezeichnete neue Karosse aus Alu mit ihrer auf Lenkerhöhe montierten Sitzbank. Fahrerintegration stand nicht im Lastenheft, was der unter dem Sitzniveau platzierte neue Tank dick unterstreicht. Das neue Heckteil und die Verkleidung der Airbox sind in Rot gehalten und wirken wie mit Samt bezogen. Die originale Schwinge ist mit einigen Anbauteilen umgestaltet. An der Seriengabel möchte ein Entenschnabel Ansprüche auf Feld- und Schotterwege anmelden. Neu sind die Speichenfelgen von Jonich, die mit grobstolligen Reifen bezogen sind.

Auspuff aus der Hydroform

Den Vierzylinder ziert eine neue Auspuffanlage mit einem Endtopf von HP Corse aus der Hydroform. Dabei wird das Metall bei Raumtemperatur mittels einer Emulsion und Druck in eine Form gepresst, was die geschwungene Form des Endtopfs ermöglicht. Womöglich der schönste Teil des Umbaus.

Grünes Öl von Olitema

Grünes Olivenöl dürfte bekannt sein. Grünes Motorenöl von Olitema ist dabei mehr als Farbe. Olitmea möchte die Produktion aller möglichen Öle und Kunststoffe so Co²-neutral wie möglich halten und setzt dabei auf Biopolymere aus Pflanzen. Rizinus als Beispiel für Öle.

Fazit

Wegschauen geht nur schwer. Im besten Sinne würden wir diesen Brutale-Umbau von Officine GP Design als "individuell" und "extravagant" mit einer ordentlichen Portion Wiedererkennungswert beschreiben. Mit einer neuen Karosse aus Alu, Stollenreifen und über dem Motorrad platzierten Sitz wird das Hypernaked zum Scrambler. Mit etwas Glück bleibt die Olitema-MV ein einmaliges Messe-Mopped.