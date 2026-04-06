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Naked Bikes: Kawasaki Z 900 SE gegen Kawasaki Z 1100 SE im Test

Kawasaki Z 900 SE vs. Kawasaki Z 1100 SE im Test
Kawas Vierzylinder-Naked-Bikes im Vergleich

Kawasaki Naked-Bike-Duell: Z 900 SE gegen Z 1100 SE (2026) – Unterschiede bei Drehzahl, Vibrationen, Bremse, Kurvenverhalten und Ausstattung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.04.2026
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Vergleichstest Kawasaki Z 1100 SE & Kawasaki Z 900 SE
Foto: Jörg Künstle

Bereits in ihrem ersten Verkaufsjahr 2017 wurden von der Kawasaki Z 900 ziemlich genau viermal so viele Einheiten neu zugelassen wie von der Z 1000 (2.203 zu 547). Seit 2018 ist die Z 900 damit nicht nur das beste Pferd im Kawa-Stall, sondern seit 2020 auch ununterbrochen nach der großen GS stets auf Platz zwei in der Zulassungsstatistik zu finden. Macht all in all knapp 32.000 Einheiten (Stand: Herbst 2025). Womit der Beweis erbracht wäre, dass das konsequente Umsetzen einer (Design-)Philosophie durchaus gewürdigt wird.

Z 900 gewinnt Vergleichstest gegen 100er von Suzuiki und Honda

Für das Modelljahr 2025 wurde die Kawasaki Z 900 auf den heute noch aktuellen Stand gebracht und konnte beim Vergleichstest in MOTORRAD 8/2025 der Konkurrenz in Form ...