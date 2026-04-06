Naked Bikes: Kawasaki Z 900 SE gegen Kawasaki Z 1100 SE im Test

Bereits in ihrem ersten Verkaufsjahr 2017 wurden von der Kawasaki Z 900 ziemlich genau viermal so viele Einheiten neu zugelassen wie von der Z 1000 (2.203 zu 547). Seit 2018 ist die Z 900 damit nicht nur das beste Pferd im Kawa-Stall, sondern seit 2020 auch ununterbrochen nach der großen GS stets auf Platz zwei in der Zulassungsstatistik zu finden. Macht all in all knapp 32.000 Einheiten (Stand: Herbst 2025). Womit der Beweis erbracht wäre, dass das konsequente Umsetzen einer (Design-)Philosophie durchaus gewürdigt wird.