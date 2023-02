Rückruf BMW S 1000 XR und S 1000 R Wheelie-Kontrolle möglicherweise ausgeschaltet

165 PS leisten BMW S 1000 XR und BMW S 1000 R in der Spitze. Wer da bisher arglos den Gasgriff drehte, konnte sich darauf verlassen, dass die Wheelie-Kontrolle – wenn gewünscht – das Vorderrad auf dem Boden hält. Ein Software-Update könnte aber dafür gesorgt haben, dass diese Fahrassistenz-Funktion deaktiviert wurde, ohne Fahrer oder Fahrerin darüber zu informieren.

Das Problem trat nach einem Software-Update im Rahmen von Inspektionen auf und betrifft den von Fahrern individuell anpassbaren Fahrmodus "Dynamic Pro". In diesem Modus ist die Wheelie-Kontrolle in 4 Stufen einstellbar. Das Software-Update könnte die Wheelie-Kontrolle in diesem Modus deaktiviert haben, ohne dass hierzu eine Info im Cockpit ausgespielt wurde.

Einstellung überprüfen und anpassen

Wie die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) mitteilt, geht es um BMW S 1000 XR der Baujahre 2020 bis 2023 und BMW S 1000 R der Baujahre 2022 bis 2023. In den USA könnten um die 754 Fahrzeuge betroffen sein, davon 270 BMW S 1000 R und 484 BMW S 1000 XR.

Doch selbst in den für Hersteller-Rückrufe so strengen USA empfiehlt die NHTSA, dass die Halter selbst die Konfigurationseinstellungen im Fahrmodus "Dynamic Pro" überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Darüber hinaus werden die Halter gebeten, ihr Fahrzeug zum nächsten BMW-Händler zu bringen, damit es inspiziert und die Serviceaufzeichnungen entsprechend aktualisiert werden können.

Auch Fahrzeuge in Europa betroffen

Ganz harmlos ist die Sache aber nicht. Und dass auch Fahrzeuge auf unserem Kontinent betroffen sind, ist erwiesen. Die NHTSA meldet dazu:

"Im Juli 2022 wurde BMW auf einen Vorfall in Frankreich aufmerksam, an dem eine BMW S 1000 XR aus dem Jahr 2022 beteiligt war. Es wurde berichtet, dass ein unerwartetes Fahrverhalten angeblich zu einem Unfall mit Verletzungen führte. Zu diesem Zeitpunkt waren die vorläufigen Untersuchungen nicht schlüssig. Im September wurde ein Vorfall in der Türkei gemeldet, bei dem eine BMW S 1000 XR aus dem Jahr 2021 beteiligt war. Es wurden weitere Überprüfungen durchgeführt, Informationen zur Konfiguration der Motorräder und Aufzeichnungen eingeholt. Informationen aus der Praxis, einschließlich Gewährleistungsansprüche, Kunden-Feedback und Unfallberichte wurden überprüft.

Ab Oktober 2022 wurden technische Analysen mit verschiedenen Fahrszenarien durchgeführt. Die Tests wurden mit verschiedenen Softwarekonfigurationen und Fahrmodus-Einstellungen durchgeführt, um die Vorfälle zu reproduzieren. Im Dezember wurde ein ähnlicher Vorfall in Belgien gemeldet, an dem eine BMW S 1000 XR aus dem Jahr 2021 beteiligt war.

Weitere Analysen ergaben, dass ein bestimmtes Softwarepaket, das den Händlern zur Verfügung gestellt wurde, die Wheelie-Kontrolle versehentlich auf die dem Fahrer unbekannte Werkseinstellung zurücksetzen konnte."

Ob Kunden in Deutschland ebenfalls betroffen sein könnten und von BMW informiert werden, haben wir angefragt.

Umfrage Wie steht ihr zum Thema Rückruf? 8662 Mal abgestimmt Ist zwar ärgerlich, letztendlich profitiere ich als Kunde aber davon. Verunsichert mich und ich verliere das Vertrauen in die Technik/den Hersteller. mehr lesen

Fazit

Das hört sich nach einer Kleinigkeit an, und sofern die Halter informiert werden, ist es das auch. Wenn Fahrer und Fahrerinnen aber von einem sich abhebenden Vorderrad überrascht werden, kann das ungut ausgehen.