Voge 525 R China-Twin bekommt mehr Hubraum

Der chinesische Motorradhersteller Voge kündigt eine im Hubraum vergrößerte Variante seines Zweizylindermotors an.

Voge ist die Nobelmarke des chinesischen Zweiradherstellers Loncin. In Deutschland ist Voge mit verschiedenen Ein- und Zweizylinder-Modellen von 300 über 500 bis hin zu 650 Kubikzentimeter Hubraum am Start. Für den 500er-Zweizylinder kündigen die Chinesen jetzt ein Update an.

Mehr Hubraum, mehr Leistung

Der Twin mit effektiv 472 cm² Hubraum arbeitet hierzulande im Naked Bike 500 R und dem Crossovermodell 500 DS. Der Zweizylinder geht auf den 500er-Motor von Honda zurück, wie er in den Modellen CB 500 F, CB 500 X und CBR 500 R verbaut wird. Aktuell leisten die Voge 500er knapp 47 PS und stellen 44,5 Nm Drehmoment bereit. Damit passen sie ideal in die A2-Führerscheinklasse. In China weisen erste Teaser nun auf eine kommende Voge 525 R hin. Zu sehen gibt es einen entsprechenden Schriftzug sowie eine Motorteilansicht.

Voge

Gemessen an der Modellbezeichnung dürfte der neue Twin auf bis zu 525 cm³ beim Hubraum zulegen. Das Motorbild zeigt einen neuen Seitendeckel sowie einen neu gestalteten Zylinderkopf. Ob also nur der alte Zweizylinder aufgefrischt wird oder gar ein komplett neuer Motor kommt ist noch nicht sicher. Wahrscheinlich ist aber, dass der neue Twin leistungsfähiger wird. Damit würde er aber zumindest in Europa aus der A2-Klasse fallen. Sein Debüt gibt der Twin offensichtlich im Naked Bike 525 R. Später dürften auch die anderen 500er-Varianten auf den neuen Motor umgestellt werden.

Fazit

Voge kündigt einen im Hubraum vergrößerten Zweizylinder an. Der soll mehr Leistung bereitstellen, würde aber hierzulande dann aus der A2-Klasse fallen.