Yamaha MT-Modelle, Heritage Club und R6 Race 2022 Neue Farben, Euro 5 und Leistungsvarianten

Wer schon immer mit einer Yamaha MT-09 oder deren sportlicher Schwester MT-09 SP geliebäugelt hat, aber nur einen A2-Führerschein besitzt, darf sich auf die Saison 2022 freuen. Zum Modelljahr 2022 bieten die Japaner für beide Modelle erstmals eine 48-PS-Leistungsvariante an. Gedrosselt wird per neuer Motorsteuerungssoftware in der ECU. Preise nennt Yamaha noch nicht, aber gemessen am Aufwand dürfte die Drosselung günstig ausfallen.

Allerdings lässt sich die neue Leistungsversion nach Ablauf der A2-Beschränkung nicht auf die volle Leistung entdrosseln. Hier stehen dann maximal 95 PS bereit. Dieses Limit gibt der Gesetzgeber als Ausgangsbasis für eine A2-Drosselung vor. Eine ganz offene MT-09 kommt auf 119 PS und 93 Nm.

MT-03 mit Euro 5

Überarbeitet präsentiert sich die Yamaha MT-03 für das Modelljahr 2022. Mit einem aufgefrischten Einzylinder-Triebwerk erfüllt das kleine Naked Bike jetzt die Euro 5-Vorgaben. Leistungsdaten nennt Yamaha noch nicht. Wahrscheilich bleibt es aber bei 42 PS und knapp 30 Nm Drehmoment.

Yamaha

Es gibt für 2022 aber auch Änderungen, die alle MT-Modelle betreffen. So bieten die Japaner alle MT-Modelle – mit Ausnahme der SP-Versionen – in der neuen Farbe "Cyan Storm" an. Die Räder sind dabei in Cyan lackiert und die grau-schwarzen Anbauteile haben am Heck und an den Lufteinlässen Akzente in Cyan und Zinnoberrot.

Neue Kundensport-Rennmaschinen

Wer nur auf der Rennstrecke toben möchte, kann sich auf zwei neue R6-Versionen freuen. Der Mittelklasse-Supersportler wird seit der Saison 2020 nur noch als nicht zulassungsfähiges Rennmotorrad angeboten. Für 2022 kommt sie in den Varianten R6 Race und R6 GYTR.

Yamaha

Die Yamaha R6 Race kommt als Bike für Trackday-Fahrer oder solche, die sich ihr eigenes Rennmotorrad auf dieser Basis aufbauen wollen. Die neue R6 GYTR richtet sich an ein Kundenspektrum vom Hobbyrennfahrer bis hin zum Lizenzfahrer. Sie wird ausschließlich über die GYTR Pro Shops vertrieben, von denen es europaweit derzeit nur fünf gibt. 2022 sollen weitere hinzukommen. Die GYTR ist noch hochwertiger für den Rennstreckeneinsatz ausgestattet. Dabei wandern zahlreiche Teile aus dem Yamaha GYTR-Programm ans Bike. Die Auslieferung der neuen Rennmotorräder erfolgt ab Januar 2022. Preise nennt Yamaha noch nicht.

Organisierte Rennsport-Historie

Auf Yamaha-Rennsport zum Anschauen setzt der neu gegründete Yamaha Racing Heritage Club (YRHC). Der Club betrachtet es als seine Aufgabe, Yamahas Rennsporttradition für nachfolgende Generationen zu bewahren. Dazu bringt er ausgewählte internationale Sammler zusammen, die einige der legendärsten Motorräder aus Yamahas berühmter Rennsportgeschichte ihr Eigen nennen.

Yamaha

Der YHRC ist diziplinübergreifend offen für Besitzer aller Yamaha Fahrzeuge. Wer ein Grand Prix-Rennmotorrad besitzt, das zwischen 1955 und dem Ende der Zweitaktära 1993 in Rennen eingesetzt wurde, ist im YRHC willkommen. Superbike- und Endurance-Maschinen werden aufgenommen, wenn sie von 1987 bis 2009 in WM-Rennen am Start waren. In der Offroad-Kategorie steht der YRHC Motocross-Motorrädern offen, die bis 1998 Rennen fuhren sowie allen Yamahas, die vor 2007 bei der Rallye Paris-Dakar Afrika durchquerten.

Und was haben Clubmitglieder davon? Wer dort mit seinen Motorrädern registriert ist, wird mit technischen Informationen versorgt und von Ingenieuren unterstützt, die diese Maschinen mitentwickelten bzw. sie im Renneinsatz pflegten oder die aktuell in Yamahas Rennsportinfrastruktur tätig sind. Zudem erhalten Clubmitglieder Originalzubehör vergünstigt und werden bei der Suche nach geeigneten Ersatzteilen unterstützt.