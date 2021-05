95 dB-Limiter zum Nachrüsten So klappt es auch mit dem Tirol-Limit

3P Pedalo Power Parts mit Sitz im nordrhein-westfälischen Sassenberg entwickelt und homologiert 48-PS-Drosselsätze, Mofa-Drosseln sowie ATV- und Quad-Umrüstungen. Jüngste Entwicklung ist ein 95-dB-Limiter, der das Standgeräusch von Motorädern auf eben diesen Wert reduziert.

Interessant ist diese Nachrüstlösung besonders für Motorradfahrer, die mit ihrem Bike gerne auch in Tirol unterwegs sind, denn die Österreicher haben erst im März die Lärmfahrverbote auf beliebten Pässen verlängert.

Die Drosselung auf ein Standgeräusch von 95 dB ist dabei kein technisches Hexenwerk. 3P nutzt dazu lediglich die Messkonfiguration für das Standgeräusch. Gemessen wird das bei halber Nenndrehzahl. Da Motoren mit steigender Drehzahl lauter werden, reduziert 3P einfach die Nenndrehzahl, dadurch reduziert sich dann auch die für die Standgeräuschmessung relevante Drehzahl und entsprechend die Geräuschentwicklung.

Simpler Eingriff senkt Geräusch und kostet Leistung

3P Pedalo Power Parts

Erreicht wird die niedrigere Nenndrehzahl simpel durch einen Anschlag im Gasgriff. Der Drehwinkel wird so eingeschränkt, dass die halbe Nenndrehzahl auf ein Niveau fällt, bei dem maximal 95 dB gemessen werden. Im Prinzip wird das Motorrad also einfach so weit in der Leistung gedrosselt, bis das Standgeräusch 95 dB nicht mehr überschreitet. Gegenüber MOTORRAD erklärt 3P, dass die Leistungseinbußen bei den bisher homologierten Nachrüstsätzen zwischen 2 und 4 kW liegt. Da es sich nur um mechanische Anschläge im Gasgriff handelt, können Maschinen mit herkömmlichen Gaszügen ebenso umgerüstet werden, wie Modelle mit elektronisch gesteuertem Gas.

Der Nachrüstsatz umfasst die neuen Anschläge für den Gasgriff, ein Fahrgestellnummer-basiertes Teilegutachten zur Eintragung sowie ein neues Typenschild für den Rahmen. Der Umbau ist einfach und kann auch in Eigenregie durchgeführt werden. Aktuell bietet 3P für acht Modelle entsprechende Nachrüstsätze, hat aber schon weitere Modelle in Vorbereitung. Der Preis für den 95-dB-Limiter liegt bei 179,90 Euro.

Fazit

Mit einem simplen mechanischen Eingriff in den Gasgriff reduziert Zubehöranbieter 3P das Standgeräusch auf Tirol-taugliche 95 dB. Die Nachrüstung kostet zwar auch Leistung, ist dafür aber mit rund 180 Euro nicht allzu teuer.