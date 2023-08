Interessante Entwicklungen, sowohl in gesellschaftlicher als auch in technischer Hinsicht: leisere statt lautere Auspuffe für Motorräder. Hubert "Hatt" Sommer hat sich mit seiner Firma Hattech darauf spezialisiert. Für viele Motorrad-Modelle und Baujahre bietet er Geräuschreduzierungen an, auf Anfrage für nahezu alle. Entweder am originalen Schalldämpfer oder an einem von Hattech.

Anschließend können per Gutachten oder Einzelabnahme unter 95 Dezibel Standgeräusch in den Fahrzeug-Zulassungsunterlagen eingetragen werden. Hintergrund hierfür sind die entsprechenden Streckensperrungen in Tirol für Motorräder mit über 95 Dezibel Standgeräusch. Preise für die Geräuschreduzierung, je nach Aufwand: ab 698 Euro inklusive Eintragung (Stand Juli 2023).