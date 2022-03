Akrapovic baut Titan-Sturzbügel Leichter scheitern mit der BMW GS

Das slowenische Unternehmen Akrapovic ist bekannt für seine Expertise in Sachen Auspuffanlagen und dabei speziell für seine Fähigkeiten den Werkstoff Titan zu verarbeiten. Jetzt erweitert der Auspuffexperte sein Portfolio auf Sturzbügel.

Zwei Bügel-Pakete im Angebot

Zum Auftakt bietet Akrapovic Schutzbügel für die BMW R 1250 GS an. Und natürlich werden die aus Titan gefertigt. Zu haben sind Schutzbügel für den Zylinderbereich sowie weitere Bügel, die den Bereich seitlich um den Kühler und den Tank absichern. Akrapovic nennt die Upper und Lower Protection Bar Sets.

Sie bestehen aus sandgestrahlten Titanrohren, die die gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrohre haben, aber etwa 40 Prozent leichter sind als Varianten aus Edelstahl. Sie bieten eine hohe Festigkeit, sind leicht und gleichzeitig korrosionsbeständig. Diese Stangen sind präzise WIG-geschweißt und mit lasergeschnittenen und fein bearbeiteten 8-mm-Flanschen versehen, um eine perfekte Passform und Festigkeit zu gewährleisten. Die hochstabile Konstruktion ist teilweise mit dem Rahmen verbunden, um Stöße über die Rohre zu verteilen.

Die Schutzbügel sind so konzipiert, dass sie problemlos an die BMW andocken. Alle vier Teile wiegen zusammen nur 6,26 kg und sind damit eines der leichtesten Sturzbügelsets auf dem Markt für die BMW R 1250 GS. An die GS Adventure passen derzeit nur die unteren Sturzbügel. Natürlich haben die Teile eine ABE.

Akrapovic

Die Bügel sind mit einem eingravierten Akrapovic-Logo versehen und tragen deutlich sichtbar den Schriftzug Titanium, um die Verwendung dieses Materials bei der Konstruktion zu betonen. Das Upper Protection Bar Set (Titanium) und das Lower Protection Bar Set (Titanium) können zusammen oder einzeln gekauft werden. Sie sind kompatibel mit der BMW R 1250 GS der Modelljahre 2019 bis 2022, für die BMW R 1250 GS Adventure ist nur das Lower Protection Bar Set (Titanium) erhältlich. Die Bügel erlauben zudem zusätzliche Taschen, Nebel- oder Zusatzscheinwerfer anderer Hersteller an ihnen zu befestigen.

Preise für die neuen Schutzbügel nennt Akrapovic noch nicht. In den USA werden die unteren Bügel für gut 1.500 Dollar, die oberen für 1.200 Dollar angeboten.

Fazit

Akrapovic gilt als Spezialist für Titan-Auspuffanlagen. Jetzt bietet die Slowenen auch Sturzbügel aus edlem Titanrohr an. zum Auftakt gibt es ein Bügel-Set für die BMW R 1250 GS. Noch nie war umfallen edler.